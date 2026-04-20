Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε η άτυπη τουρνέ – Πότε αναχωρεί για τη Βιέννη ο Akylas

Τελευταία στάση πριν από τη Βιέννη και τους ημιτελικούς της Eurovision κάνει ο Akylas, ο οποίος βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στο Βουκουρέστι και ακολούθως στο Λονδίνο.

Με τη συμμετοχή του σε μεγάλο πάρτι στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Akylas ολοκληρώνει την άτυπη τουρνέ που πραγματοποίησε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και συγκεντρώνεται στον τελικό στόχο για την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision.

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί για τη Βιέννη την 1η Μαΐου, καθώς στις 2 Μαΐου ξεκινούν οι πρόβες για τις χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό. Επειτα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε για τη σειρά εμφάνισης στον ημιτελικό της 12ης Μαΐου, o Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα εμφανιστεί τέταρτος.

Η δεύτερη ομάδα της ελληνικής αποστολής, στην οποία θα βρίσκονται η διευθύντρια προγράμματος και παρουσιάστρια της Eurovision Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, θα αναχωρήσει για τη Βιέννη στις 8 Μαΐου.

