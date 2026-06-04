«Το Τούνελ» – Ξένια Κούρτογλου: Ένας οδηγός… ανθεκτικότητας

Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου, «Το Τούνελ: 49+2 Ιστορίες Ψυχικής Ανθεκτικότητας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books, αποτελεί μια ουσιαστική κατάθεση εμπειριών και γνώσης γύρω από την ανθρώπινη δύναμη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Της Νίκης Κώτσου

Η συγγραφέας, Ξένια Κούρτογλου, με πολυετή πορεία στην έρευνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην καθοδήγηση στελεχών και οργανισμών, αξιοποιεί την επαγγελματική και προσωπική της εμπειρία για να φωτίσει το ζήτημα της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από αληθινές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με κρίσεις, απώλειες και μεγάλες ανατροπές.

Χθες, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του βιβλίου στο café του Public Συντάγματος, την οποία συντόνισε η καταξιωμένη σοπράνο, Κάτια Πάσχου, και μίλησαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η ψυχολόγος, κοινωνική ερευνήτρια και συγγραφέας, Αγνή Μαριακάκη, ο συγγραφέας, Στέφανος Ξενάκης και ο ιδρυτής και CEO Sleed, Στέλιος Ηλιάκης.

Το κεντρικό ερώτημα του βιβλίου είναι απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο: «Τι κάνεις όταν η ζωή σου κλείνει την πόρτα κατάμουτρα;». Ένας χωρισμός, μια επαγγελματική αποτυχία, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή η προδοσία από κάποιον που εμπιστεύτηκες μπορούν να μετατρέψουν την καθημερινότητα σε ένα σκοτεινό τούνελ αβεβαιότητας. Η Κούρτογλου δεν προσεγγίζει αυτές τις καταστάσεις θεωρητικά, αλλά επιλέγει να δώσει φωνή σε ανθρώπους που τις έζησαν και κατάφεραν να βρουν ξανά τον δρόμο τους.

Από τα περιεχόμενα του βιβλίου προκύπτει ότι κάθε κεφάλαιο λειτουργεί ως ένα ξεχωριστό μάθημα ζωής. Θέματα όπως η συγχώρεση, τα προσωπικά όρια, η αυθεντικότητα, η διαχείριση του φόβου, η διεκδίκηση, η αγάπη, η αυτογνωσία και η δύναμη της επιλογής εξετάζονται μέσα από βιωματικές αφηγήσεις και πρακτικούς προβληματισμούς. Η συγγραφέας δείχνει πως η ανθεκτικότητα δεν είναι έμφυτο χάρισμα ούτε προνόμιο των λίγων, αλλά μια δεξιότητα που καλλιεργείται μέσα από τις δοκιμασίες της ζωής.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι το βιβλίο δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις ούτε μια ζωή χωρίς πόνο. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Η αξία του βρίσκεται στο ότι προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο θέασης των κρίσεων: όχι ως αδιέξοδα, αλλά ως ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης και μεταμόρφωσης. Το «τούνελ» δεν παρουσιάζεται ως το τέλος της διαδρομής, αλλά ως το πέρασμα προς μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και της ζωής.

Με λόγο άμεσο, ζεστό και ανθρώπινο, η Ξένια Κούρτογλου παραδίδει ένα βιβλίο που απευθύνεται σε κάθε αναγνώστη που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δυσκολίες και αναζητά νόημα, ελπίδα και εσωτερική δύναμη. Πρόκειται για ένα έργο αυτογνωσίας και έμπνευσης, που υπενθυμίζει πως ακόμη και μέσα στο σκοτάδι υπάρχει πάντα μια διαδρομή προς το φως.