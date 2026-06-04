Σδούκου στον Realfm 97,8: Tο ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος – Δεν θέλει γιατί έχει επιλέξει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας

Για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη για τον πρώην πρωθυπουργό, και γενικότερα το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος σε τηλεοπτική του παρουσία, χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ως «ακροδεξιό», απάντησε, μεταξύ άλλων: «Επειδή μιλάω, εξ ονόματος της Νέας Δημοκρατίας, και δεν εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτισσα και τον οποιοδήποτε νεοδημοκράτη, ποια είναι η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε. Με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Για αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014. Το διακύβευμα τότε, ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα, εντός του ευρώ. Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε έναν νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο, σε μια επαρχιακή πόλη θα σας πει, ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξεσηκώνεται».

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Ερωτηθείσα γιατί δεν προχωρά η ΝΔ σε μία κίνηση επαναφοράς του κ. Σαμαρά στο κόμμα, με δεδομένη τη θετική άποψη που υπάρχει για την κυβερνητική θητεία του, είπε: «Γιατί ο θαυμασμός είναι αντικειμενικός και έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα που ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο κ. Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας».

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός και ο πιο καχύποπτος, ότι αυτά τα χρόνια, στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει την θέση της» πρόσθεσε η κ. Σδούκου, σημειώνοντας ότι το θέμα περί ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, σχολίασε: «Ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή και σε αυτά που συζητάνε οι πολίτες, στις παρέες, στις οικογένειες, στο σπίτι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, από τη μια, έχουμε τόσο καιρό μία συζήτηση για το ποιος πήγε, σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρίσει έναν πολιτικό και τώρα είναι μαζί του. Τώρα, νοιάζει κανέναν στα αλήθεια ποιος θα πάει πού, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο κ. Τσίπρας ή αν ο κ. Δούκας ρίχνει βολές κατά του κ. Ανδρουλάκη; Νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε, δημιουργεί στον κόσμο μία εντύπωση ότι τελικά όλοι καίγονται μόνο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες για την πάρτη τους».

«Αυτό που θεωρώ ότι τους νοιάζει, είναι τι λέει ο καθένας για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες το υλοποιούμε. Από την άλλη βλέπετε μία αντιπολίτευση με γενικότητες. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ακούμε την κ. Καρυστιανού να λέει ότι την έχει αντιγράψει ο κ. Τσίπρας σε ό,τι αφορά το μανιφέστο και τις πρώτες δεσμεύσεις», συμπλήρωσε η κ. Σδούκου.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, με δεδομένο ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας λόγω της ακρίβειας και των επιπτώσεων στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει επανειλημμένως πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.

«Γιατί μας ενδιαφέρει πολύ η αξιοπιστία του κόμματός μας, δηλαδή αυτά που είπαμε, να τα έχουμε ολοκληρώσει, όλα, στο ακέραιο. Να πάμε στους πολίτες και να πούμε, δείτε τι είπαμε το 2023 ότι θα κάνουμε και κρίνετέ μας για αυτά. Δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι και τα κάναμε όλα. Και το 2023, δεν είναι ότι είχαμε ολοκληρώσει στην προηγούμενη θητεία τα πάντα, όμως ο κόσμος αναγνώρισε ότι στις δύσκολες συγκυρίες – πανδημία, πόλεμος, ενεργειακή κρίση – υπήρχε ένας Πρωθυπουργός που κράτησε το τιμόνι της χώρας σε μια σταθερή πορεία, δημιούργησε τις οικονομικές συνθήκες, για να έχουμε πλεονάσματα, αυτά τα πλεονάσματα να τα επιστρέφουμε. Άρα, αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο και οι εκλογές να γίνουν το 2027», υπογράμμισε η κ. Σδούκου.

Τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών

Ερωτηθείσα εάν υπάρχουν πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία στις εκλογές, απάντησε αρχικά: «Θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία ως προς το τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα, πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη, και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή για κυβέρνηση».

«Όταν μπαίνεις σε μια μάχη, μπαίνεις σε αυτή τη μάχη για να την κερδίσεις. Και δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τη χάσεις και τι θα κάνεις μετά. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη λογική ότι η χώρα πρέπει από τώρα να συζητά σενάρια συνεργασιών, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Και βλέπω ότι αρκετά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Ακούμε να λένε ότι ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Πρέπει να αναζητηθούν συγκλίσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες, περνούν το χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν» συνέχισε και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως για ποιους αποκλείει να κυβερνήσει» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, εκτιμώντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει συνεργασία «γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Γι’ αυτό δεν θέλει».

«Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή, να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα, απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακερματισμένη και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση» τόνισε η κ. Σδούκου.

Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά και τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζεται να φέρει η Άγκυρα στην τουρκική εθνοσυνέλευση τον Οκτώβριο, είπε: «Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε, θα σας πει ότι σίγουρα θέλουμε να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν, λίγο πολύ, και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά, τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται».

«Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών θεμάτων που έχουμε. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτόν τον διαύλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο και οι Τούρκοι επίσης, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους, που έτσι και αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση», κατέληξε η κ. Σδούκου.