Αποστάσεις Μαρινάκη και Σδούκου από τη δήλωση Θεοχάρη για τον Σαμαρά – Τι απάντησαν για τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός»

Απάντηση έδωσαν τόσο η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, όσο και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, για τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που χρησιμοποίησε ο υφυπουργός, Χάρης Θεοχάρης, για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα» ήταν το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη.

Μαρινάκης: Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί

Ερωτηθείς στο briefing σχετικά με την τοποθέτηση του Χάρη Θεοχάρη, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι «Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, που μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από αυτή την παράταξη, μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων, έχουμε απαντήσει με επάρκεια, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα».

Δείτε περίπου στο 33ο λεπτό:

Σδούκου για Σαμαρά: Είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία για την κυβερνητική του θητεία

Η Αλεξάνδρα Σδούκου μίλησε το πρωί της Πέμπτης στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Επειδή μιλάω, εξ ονόματος της Νέας Δημοκρατίας, και δεν εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτισσα και τον οποιοδήποτε νεοδημοκράτη, ποια είναι η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς. Με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Για αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014. Το διακύβευμα τότε, ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα, εντός του ευρώ. Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε έναν νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο, σε μια επαρχιακή πόλη θα σας πει, ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξησηκώνεται».

Ακούστε το ηχητικό:

Την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ερωτηθείσα στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, αν ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να χαρακτηριστεί «ακροδεξιός», απάντησε ότι «εμένα δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες και θα έλεγα να αποφύγουμε να βάλουμε ταμπέλες. Σε έναν πρωθυπουργό άλλωστε που έστειλε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στην Δικαιοσύνη και στη φυλακή. Θα έλεγα να αφήσουμε στην άκρη τις ταμπέλες, είναι πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός. Είχε μια πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία, άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του και πιστεύω θα το ζυγίσει 100 φορές, μέχρι να λάβει την όποια απόφαση, που περισσότερο θα αδικήσει τον ίδιο και την εικόνα του, παρά τη ΝΔ».

Χάρης Θεοχάρης: Βεβαίως είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς

«Βεβαίως, βεβαίως είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς» απάντησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά στο Action 24 και στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτσου.