Γεωργιάδης: Θα προτιμούσα στο Συνέδριο να ήταν ο Καραμανλής και ο Σαμαράς – Ο κ. Τσίπρας έχει περάσει μια τριετία «Ρασπούτιν»

«Το συνέδριο ασφαλώς είναι μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα και καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχετε βάλει στο στόχαστρο τον κ. Δένδια, μια χαρά ομιλία έκανε» τόνισε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, την επομένη του Συνεδρίου του κόμματος, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio, ενώ σχολίασε σε σχέση με όσους μίλησαν για διχασμένο κόμμα πως «οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας βρίσκουν πάντα διασπάσεις».

Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την αναφορά του κ. Δένδια στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «και το ’19 και το ’23 είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το ’19 είχε πει ο πήχης είναι το 40, το ’23 είχε πει ο πήχης είναι το 40. Αν κάνετε google search θα βρείτε και τις σχετικές του δηλώσεις από τότε. Είναι λίγο πιο ανήσυχος από ό,τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος. Ο κ. Δένδιας είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Δικαίωμα του είναι και να ανησυχεί».

«Και καλά κάνει. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι κάνει κάποια εσωκομματική αιχμή, αυτό εννοώ. Είναι ο τρόπος που τα βλέπει, δεν χάλασε ο κόσμος. Να τσακωθούμε γι’ αυτό το πράγμα; Ο κύριος Δένδιας, για να είμαστε δίκαιοι, είπε, πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος δηλαδή; Μην τον βάζετε συνέχεια στο στόχαστρο. Κάπου, θέλουμε να βρούμε πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει». Κληθείς να σχολιάσει την αποστροφή του κ. Δένδια για «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας» ότι «δεν περιέχει ύβρεις, φανατισμούς, λαϊκισμό», ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας είναι όπως το είπε ο κύριος Δένδιας».

Απολύτως ενωτικό κλίμα κυριάρχησε στο Συνέδριο, περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας «ο Μητσοτάκης «είναι ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πάμε μια γροθιά να πάρουμε την τρίτη αυτοδυναμία που έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό βγήκε από το συνέδριο. Κάτι ακόμα σημαντικό. Πήρε ο Μητσοτάκης το βιβλιαράκι το προεκλογικό του 23 σελίδα, σελίδα, ό, τι είπαμε το κάναμε. Πρωτοφανές για πολιτικό κόμμα και κυβέρνηση να μπορεί να βγαίνει μετά από τέσσερα χρόνια και να δείχνει γραπτώς, είπαμε, βασικό μισθό 950, έγινε μέσο μισθό 1.500, έγινε, είπαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, γίνανε, είπαμε καλύτερα νοσοκομεία, γίνανε. Ό,τι είπαμε έγινε».

«Θα θέλαμε να μην υπάρχει ακρίβεια που είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει όσο θα θέλαμε. Έπαιξε ρόλο και ο πόλεμος προφανώς, αλλά είναι το κομμάτι το οποίο μας βλάπτει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σε γενικές γραμμές, παρά αυτά που ακούγονται, ότι η πρώτη κυβέρνηση ήταν καλή και η δεύτερη όχι τόσο καλή. Η δεύτερη κυβέρνηση έχει κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όχι η πρώτη. Η πρώτη είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, δεν πρόλαβε να κάνει μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Στο ΕΣΥ που αφορά εμένα, στη δεύτερη τετραετία φτιάξαμε ένα καινούργιο ΕΣΥ πρακτικά» συμπλήρωσε.

Για Τσίπρα

Σε σχέση με τον κ. Τσίπρα και το γεγονός ότι κάποιες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν ήδη δεύτερο, ανέφερε πως «ο κ. Τσίπρας, του οποίου το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου επιτρέψετε, λίγο Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται το ’23 συντριβή από τον Μητσοτάκη. Πόσο πήρε; 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως θυμάστε και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε προσπάθησε να ποδηγετήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του. Δηλαδή υποστήριξε τον Κασσελάκη έναντι της Αχτσιόγλου, μετά υποστήριξε την πτώση του Κασσελάκη και τα γεγονότα εκείστο μπουζουξίδικο, φάγανε τον Κασσελάκη. Μετά υποστήριξε να κάνει το κόμμα και τους έβαλε στον εξώστη. Δηλαδή δεν τους έχει αφήσει σε ησυχία για να είμαστε δίκαιοι. Ενώ υποτίθεται παραιτήθηκε, στην πραγματικότητα ήταν διαρκώς παρών και προσπαθούσε να οδηγήσει τα πράγματα, να του δοθούν πάλι πίσω. Τώρα, και σε αυτό τον παραδέχομαι, έχει καταφέρει να κάνει το εξής. Ενώ το 17 που πήρε το 2023 θεωρήθηκε συντριβή, τώρα αν πάρει 15 και είναι δεύτερος θα θεωρηθεί θρίαμβος. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό».».

Για το κόμμα Καρυστιανού

Όσο αφορά το υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Καρυστιανού και το σχόλιο που έκανε χθες για ρώσικα bots, περιέγραψε ακριβώς τι συνέβη.

«Ήταν να δω το live που ήταν τα γραφεία της κυρίας Καρυστιανού στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της συμπαθεστάτης κυρίας Γρατσία, να συμπληρώσω. Βλέποντας τον λογαριασμό πατάω να δω το λογαριασμό και βλέπω ρώσικα. Καλά ρε παιδιά λέω, αυτοί δεν κρύβονται καθόλου. Το πρώτο live για την ίδρυση του νέου κόμματος, η επίσημη γλώσσα ήταν τα ρώσικα. Είχε πολύ πλάκα. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγάλη αγωνία, με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημαινόμενο μπορούσε να υπάρχει για το ποιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα ο Πούτιν έχει ήδη δοθεί».

«Θυμάστε το βιβλίο του Σάμιουελ Χάντιγκτον για την Ελλάδα που την έβαζε στο ενδιάμεσο χώρο; Ούτε στη Δύση, ούτε στην Ανατολή; Για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο, η βασική παραδοχή που κάνει ο Χάντινγκτον είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι χωρισμένος και διχασμένος μεταξύ Δύσης και Ανατολής και απόδειξη της ανατολικής του διάθεσης είναι ο φιλορωσισμός. Λοιπόν, στην Ελλάδα πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πολύ φιλορωσικό και υπό την έννοια αυτή η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ένα κομμάτι στο εκλογικό μας σώμα που έχουν συναντηθεί διάφορα ρεύματα, ένα μεγάλο κομμάτι αντιμνημονιακό, το οποίο αν θυμάστε, έλεγαν τότε στις πλατείες ότι θα μας δώσει λεφτά ο Πούτιν. Αντιεμβολιαστικό, που λένε ότι τα ρωσικά εμβόλια είναι τα καλά, έχει συναντηθεί ένα ακροατήριο εκεί. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ήταν ο Βελόπουλος, δευτερευόντως η Νίκη. Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έρχεται ένα επίσημο κόμμα, επισήμως, δηλαδή με τον Θανάση Αυγερινό εκεί, είναι επίσημο κόμμα. Γιατί ο Θανάσης Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος εδώ και 4 χρόνια στο Open μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι το κάνει συνομωσιολογικά. Έντιμα το κάνει, η άποψή του είναι. Το διευκρινίζω. Δεν λέω, δεν εννοώ ότι το κάνει ως πράκτορας. Αυτό εννοώ..» σημείωσε.

«Αυτό πιστεύει και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό ο Θανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στο κόμμα Καρυστιανού και η πρώτη τους ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό ακροατήριο το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καρυστιανού. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει πολύ τα εκλογικά ποσοστά της Νίκης και πολύ του Βελόπουλου. Είδατε προχθές στη Βουλή που ο Βελόπουλος ήρθε και την έπεσε για τη Ρωσία; Γιατί τώρα αντιλαμβάνεται ο Βελόπουλος ότι σε ένα κομμάτι του εκλογικού ακροατηρίου που είναι στα μοναστήρια, που είναι παλαιοημερολογίτες, που είναι πολλοί κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων, σε αυτό το ακροατήριο αποκτά ανταγωνιστή, την κυρία Καρυστιανού. Άρα έχουμε ένα μεγάλο ανταγωνιστή στην Αριστερά μεταξύ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη και Ανδρουλάκη και ένα μεγάλο ανταγωνιστή πέραν της ΝΔ δεξιά μεταξύ Βελόπουλου και Καρυστιανού».

Για Σαμαρά και Καραμανλή

«Μου λέτε, η επιστολή των 10 που δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία προχθές. Μα οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Νικολόπουλος είναι άνθρωποι που είχαν πάει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία και του Σαμαρά. Ο κ. Ζώης και ο κύριος Νικολόπουλος είχαν πάει στο κόμμα του Καμμένου, τον μεγαλύτερο εχθρό του Σαμαρά τότε. Οι άνθρωποι αυτοί που υπογράφουν, έχουν αδρανοποιηθεί και έχουν πάρει αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θέλω όλοι να είμαστε στην Νέα Δημοκρατία και δεν υποτιμώ κανέναν αλλά λέω δεν μπορεί να είναι πολιτικό γεγονός ότι ασκούν κριτική στον Μητσοτάκη οι άνθρωποι που έχουν φύγει απ’ την Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρει αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και και χρόνια».

Ερωτηθείς αν τον προβληματίζει το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε «δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν σχολιάζω ποτέ τι κάνει ο κύριος Σαμαράς και θέλω να το πω και ευθέως. Εμένα όπως ξέρετε με έχετε συνηθίσει όλοι και μιλάω για τα πάντα. Σχολιάζω τα πάντα. Για τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα πω ποτέ κακή κουβέντα, ο κόσμος να χαλάσει. Δεν μπορώ, του έχω ευγνωμοσύνη, δεν είμαι αμνήμων και δεν είμαι αχάριστος».

Σχετικά με την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το Συνέδριο, επισήμανε «όλοι όσοι μιλήσαμε και ο κύριος Χατζηδάκης και εγώ και άλλοι, είπαμε ότι θα θέλαμε να ήμασταν όλοι εκεί πέρα. Εγώ δεν είπα ότι μου προξένησε χαρά που δεν ήταν εκεί ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Θα το προτιμούσα χίλιες φορές να ήταν εκεί και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς. Θα το προτιμούσα. Το ξεκαθαρίζω. Δεν μου αρέσει να τα ωραιοποιώ. Όμως από κει και πέρα ο καθένας μας παίρνει και τις αποφάσεις του. Εγώ δεν μπορώ να υποδείξω τώρα σε έναν Καραμανλή τι θα κάνει. Είναι λίγο εκ μέρους μου σαν να την ψώνισα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει 10 χρόνια Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παραπάνω επί 10 χρόνια, ο οποίος έχει υπάρξει πρωθυπουργός 5 χρόνια, δεν μπορώ εγώ να του κάνω υπόδειξη. Δηλαδή εντάξει, ο καθένας να έχει μια αίσθηση του μεγέθους του».