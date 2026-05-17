Άδωνις Γεωργιάδης: Αποσύρονται από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ όλα τα προϊόντα κάνναβης

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
Το Υπουργείο Υγείας αυστηροποιεί το πλαίσιο διάθεσης προϊόντων κάνναβης, μετά τα περιστατικά κατανάλωσης από ανηλίκους και την ανησυχία που προκλήθηκε στις αρμόδιες αρχές. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάνναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε στο Star ότι «από την άλλη βδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάνναβης από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ», προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή.

Το σχετικό νομοσχέδιο, με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες… και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάνναβης.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει την απαγόρευση της λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης από περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους πωλητές. Το Υπουργείο Υγείας δημιουργεί, επίσης, ειδικό Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης, με στόχο την αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει στον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι αρχές θέλουν να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση προϊόντων, όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια, ειδικά μετά τα περιστατικά κατανάλωσης από ανήλικους μαθητές.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι πρέπει να μπει «τέλος στην ασυδοσία» της ανεξέλεγκτης αγοράς. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το κράτος χρειάζεται αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο, προκειμένου να προστατεύσει τους ανηλίκους.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει διευκρινίσει ότι η φαρμακευτική κάνναβη θα συνεχίσει να χορηγείται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης από γιατρούς. Η διάθεση δεν θα γίνεται μέσω ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών.

