Συνέδριο ΝΔ – Δένδιας: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις – Οι πολίτες περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα

Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, τόνισε ο Νίκος Δένδιας ως πρώτος ομιλητής στην ενότητα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα», σημειώνοντας ότι «υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως «οι ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου», καθώς «απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης» και συμπλήρωσε ότι «οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, τόνισε πως «η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ’ ονόματι του λαού. Όχι στο όνομα μιας αφ’ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας» για να προσθέσει ότι «η ΝΔ πιστεύει στη λογοδοσία, πιστεύει στον λαό. Δεν πάσχει από ηθική δισχρωματοψία».

Η ομιλία του Νίκου Δένδια

Αρχίζοντας την ομιλία του, και απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Νίκος Δένδιας είπε πως «αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας» και συμπλήρωσε: «Τη χαρά που νιώθει κάποιος όταν είναι σπίτι του, με την οικογένειά του, με τους ανθρώπους του. Μαζί έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε περάσει νίκες, ήττες, πίκρες, χαρές. Μαζί μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη. Σε πολλές μάχες, τιμώντας όμως πάντα την ίδια μπλε φανέλα, με το ύφος που επιβάλλει η παράδοσή μας, με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας και με έναν σκοπό: μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μια Ελλάδα με ίσες ευκαιρίες για όλους. Μια Ελλάδα που ενώνει. Μια Ελλάδα που δε διχάζει. Μια Ελλάδα που ακμάζει. Την Ελλάδα που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Επεσήμανε ότι όπως όλα γύρω μας εξελίσσονται, εξελίσσεται και η ΝΔ. «Προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να κρατήσει τις αρχές και τις αξίες της», υπογραμμίζοντας πως δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. «Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση», τόνισε. «Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Αυτό είναι το σύγχρονο, φιλελεύθερο, κοινωνικό κράτος».

Υπογράμμισε επίσης ότι «η ΝΔ δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά. Δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς ή αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών δίπλα σε όλες τις κοινωνικές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Δίπλα κυρίως στους ευάλωτους γιατί είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα και δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε τον φιλολαϊκό μας χαρακτήρα. Είναι ο πυρήνας μας, ο πυρήνας της ύπαρξής μας».

Μίλησε για «κόμμα της μετριοπάθειας, του διαλόγου, της ευπρέπειας, της αλήθειας, των επιχειρημάτων, του καθαρού αξιακού κώδικα, το κόμμα του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Μιλτιάδη Έβερτ. Το κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού αλλά είναι πεδίο ευθύνης απέναντι στους πολίτες», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Είπε ακόμη ότι το κόμμα της ΝΔ δεν έχει καθεστωτική αντίληψη αλλά πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. «Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ’ ονόματι του λαού. Όχι στο όνομα μιας αφ’ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η ΝΔ πιστεύει στη λογοδοσία, πιστεύει στον λαό. Δεν πάσχει από ηθική δισχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο κράτος δικαίου. Πιστεύει στην εφαρμογή των νόμων».

Υπογράμμισε επίσης ότι οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν καλά την αυτοκριτική. «Ουδέποτε διεκδικήσαμε αλάθητο. Αλλιώς δεν θα κάναμε συνέδρια», τόνισε, λέγοντας ότι είναι περήφανοι για το έργο τους αλλά και αυστηροί με τους εαυτούς τους και έτοιμοι να αναγνωρίσουν λάθη και αδυναμίες. Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό η ΝΔ να ακούει τα στελέχη της, τους βουλευτές της γιατί αυτοί διατηρούν τη σχέση με την κοινωνία. «Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε ‘κυβερνητικό ιδρυματισμό’».

«Ξέρουμε ότι το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή. Για να πάμε τολμηρά μπροστά. Δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε σε όλα. Γνωρίζουμε πού στεκόμαστε. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί αίσθηση μονοκρατορίας. Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Υπογράμμισε επίσης ότι «οι ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι».

Στο σημείο αυτό επεσήμανε: «Έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Διατηρείται ως πρόταγμα για την Ελλάδα η μετάβαση στη νέα εποχή, η αλλαγή κουλτούρας, η αλλαγή αντίληψης, να αφήσουμε οριστικά πίσω τη δήθεν κανονικότητα του χθες. Μια κακώς νοούμενη κανονικότητα. Τι κανονικότητα είχαν τα ελλείμματα; Τι κανονικότητα είχαν τα χρέη; Τι κανονικότητα είχαν τα λεφτόδεντρα; Τι κανονικότητα είχε ο λαϊκισμός; Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πόσο καλύτερα θα ήμασταν αν τον είχαν ακούσει οι Έλληνες».

Υπογράμμισε: «Έχουμε καταφέρει πολλά από το 2019. Η χώρα έχει επιστρέψει στη σοβαρότητα. Έχει προοδεύσει σε πολλούς τομείς. Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες να ξεφύγουμε οριστικά από το κρατικοδίαιτο μοντέλο και όσα αυτό σημαίνει. Να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι μόνο οι υπηρεσίες και ο τουρισμός κινούν την οικονομία. Ότι η επιδοματική πολιτική βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών. Ότι η συνεχής δημιουργία κρατικών δομών καλύπτει τα θεσμικά και λειτουργικά κενά».

Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις είπε πως «επιβάλλουν να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την κοινωνία. Επιβάλλουν να εξηγήσουμε στην κοινωνία. Με πολιτικούς όρους. Όχι επικοινωνιακούς. Να εξηγήσουμε το έργο μας, τις προτάσεις μας. Με ειλικρίνεια. Με προσήνεια. Οι πολίτες καταλαβαίνουν».

Είπε ακόμη: «Μην μας πτοούν οι αντιδράσεις των οργανωμένων λίγων. Μας ενδιαφέρουν οι συμμαχίες με τις ευρύτατες υγιείς κοινωνικές ομάδες. Η συμπαράταξη με τους αγρότες, με τους μισθωτούς, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους συνταξιούχους, με τα λαϊκά στρώματα. Ιδίως με όσους δεν προσλαμβάνουν το αφήγημα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στην τσέπη τους και τη ζωή τους. Με όσους αισθάνονται ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι».

Τόνισε τη σημασία του να ενισχυθεί η σχέση με τους ευάλωτους. «Να αισθάνεται ο πολίτης ότι το Κράτος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και μόνο αυτό. Να αισθάνονται οι νέοι ότι μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Να επιταχύνουμε τη δημιουργία μίας ισχυρής ανταγωνιστικής οικονομίας. Μιας οικονομίας για τους νέους ανθρώπους. Για τα ελληνόπουλα του 21ου αιώνα. Με αναδιαρθρωμένη αγροτική παραγωγή. Με ενισχυμένη βιομηχανική παραγωγή. Με νέες τεχνολογίες. Με καινοτομία. Με Τεχνητή Νοημοσύνη. Με νεοφυείς επιχειρήσεις. Με παραγωγή πλούτου που θα αυξήσει δραστικά το ΑΕΠ. Που θα μειώσει το χρέος. Όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτες τιμές. Η σύγκλιση του ΑΕΠ με το μέσο ευρωπαϊκό είναι υπαρξιακός στόχος. Αυτό που μπόρεσε ο Ισπανός και ο Πορτογάλος σίγουρα το μπορεί και ο Έλληνας. Το μπορούμε εμείς, οι Νεοδημοκράτες. Το οφείλουμε στη νέα γενιά. Εμείς που αγαπάμε το μπλε. Το μπλε που δεν αλλάζει. Το μπλε που δεν ξεθωριάζει».

Για τον τομέα της Εθνικής ‘Αμυνας ανέφερε: «Διαμορφώσαμε μια νέα Στρατηγική για την Εθνική Ασφάλεια. Την «Ατζέντα 2030». Αλλά συγχρόνως ένα υπόδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. Μια νέα προσέγγιση. Μια νέα φιλοσοφία. Μια βαθιά μεταρρύθμιση. η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τη χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης… Αλλάζουμε τα πάντα. Φέρνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στον 21ο αιώνα. Το επιβάλλουν οι δυστοπικοί καιροί. Το επιβάλλουν οι πόλεμοι. Το επιβάλλει η απειλή από την Ανατολή. Τη βλέπετε. Δεν κρύβεται. Είναι δέκα φορές πιο μεγάλη από εμάς. Διατυπώνεται με περίσσια θρασύτητα. Τους απαντώ πάντα. Με μετριοπάθεια, με ψυχραιμία. Αλλά και με την πυγμή που πηγάζει από την ιστορία μας, από την ισχύ του Διεθνούς Δικαίου, από το συνταγματικό μου καθήκον και τον συνταγματικό μου όρκο… Διαμορφώνουμε το νέο Δόγμα Αποτροπής: Μια ολιστική προσέγγιση, με τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», που θωρακίζει την Επικράτεια. Δημιουργούμε μια σύγχρονη Δομή. Με πολιτικό κόστος, αλλά αίσθημα καθήκοντος απέναντι στο Έθνος. Δημιουργούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις ένα νέο σύγχρονο μοντέλο Διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης. Ένα μοντέλο που εξοικονομεί πόρους από περιττές δομές και θέσεις, και τους επιστρέφει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, για τα οποία είμαι υπερήφανος. Είχαμε άρματα Leopard στην Πίνδο, Ναυτοδικείο στα Γιάννινα. Είχαμε διπλάσιους Συνταγματάρχες από Λοχίες, Εξαπλάσιους Ταγματάρχες από Επιλοχίες».

Υπογράμμισε ακόμη πως «υπήρξαν αντιδράσεις. Όμως προχωρήσαμε. Και το αποτέλεσμα είναι ήδη χειροπιαστό: Στις μισθολογικές αυξήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με ενάμισι χρόνο πριν. Στις αυξήσεις αποζημίωσης των στρατευσίμων, στο μεγαλύτερο στην ιστορία Στεγαστικό Πρόγραμμα, στις δράσεις που αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των στελεχών μας. Αυτό σημαίνει μεταρρύθμιση: Λιγότερη σπατάλη, καλύτερη οργάνωση, περισσότερη στήριξη στους ανθρώπους που υπηρετούν την Πατρίδα. Αντιμετωπίζουμε την ‘Αμυνα ως επένδυση στην Ασφάλεια. Όχι ως δαπάνη. Δημιουργούμε ένα νέο υπόδειγμα που σέβεται τους δημοσιονομικούς κανόνες και, καθιστά τις Ένοπλες Δυνάμεις μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Απαντάμε, στο βαθμό που μας αναλογεί, στα δύο προβλήματα που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία: Το μεγάλο Δημόσιο Χρέος και το προβληματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σεβόμαστε τον Δημοσιονομικό χώρο. Δημιουργούμε οικοσύστημα που ελαττώνει τις εισαγωγές και δημιουργεί εξαγώγιμα αμυντικά προϊόντα. Μετατρέπουμε την ‘Αμυνα από δημοσιονομικό βάρος σε πολλαπλασιαστή της οικονομίας και της ανάπτυξης».

Υπογραμμίζοντας πως στο υπουργείο ‘Αμυνας αλλάζουν τα πάντα, πρόσθεσε: «Δεν αλλάζουμε όμως τις αξίες μας. Δημιουργούμε ένα ενάρετο υπόδειγμα. Δείχνουμε ότι το Κράτος μπορεί να εξελιχθεί: Πληροφορική. Καινοτομία. Κυβερνοπόλεμος. Διαστημικές εφαρμογές. Αμυντικό Οικοσύστημα. Δείχνουμε ότι οι πόροι μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Ότι οι αλλαγές φέρνουν αποτέλεσμα. Η κοινωνία αναγνωρίζει την αλλαγή. Τη στηρίζει. Με ευρύτατη αποδοχή. Σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τη σημερινή εκλογική μας απήχηση. Αποδεικνύουμε ότι διατηρούμε δυναμισμό. Ότι μπορούμε, επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους. Το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή».

Κλείνοντας ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «το Συνέδριο μας αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Να δούμε τι κάναμε σωστά. Να δούμε πού κάναμε λάθος. Πού δεν προχωρήσαμε αρκετά. Να αναδιατυπώσουμε πρόταση προς την Ελληνική Κοινωνία, ιδίως προς τους νέους Έλληνες, τις μελλούμενες γενιές. Πρόταση με καθαρό λόγο, με καθαρό ορίζοντα. Συνεχίζουμε. Όλες, όλοι. Μαζί. Ουδείς περισσεύει. Για να κάνουμε πάλι τον χάρτη της Ελλάδας μπλε. Για μια νίκη αντίστοιχη των δύο εκλογικών θριάμβων του 2019 και του 2023 του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για το κόμμα μας. Για την πατρίδα μας. Για το Έθνος. Για το μπλε της σημαίας μας. Για το αναλλοίωτο μπλε της καρδιάς μας. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα!».