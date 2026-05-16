Χαμός με το «Rivals»: Ο Έινταν Τέρνερ εμφανίστηκε ολόγυμνος και η Παμ Σεντ Κλέμεντ έκανε αναπάντεχο cameo

Οι τηλεθεατές της σειράς «Rivals» δεν πίστευαν στα μάτια τους με την επιστροφή της δεύτερης σεζόν, καθώς ο Έινταν Τέρνερ εμφανίστηκε ολόγυμνος σε μία από τις πρώτες σκηνές του νέου κύκλου επεισοδίων.

Ο 42χρονος Ιρλανδός ηθοποιός, που υποδύεται τον Ντέκλαν Ο’Χάρα, πρωταγωνιστεί σε ιδιαίτερα τολμηρή σκηνή μετά από ερωτική συνεύρεση με τη Μοντ, την οποία υποδύεται η Βικτόρια Σμάρφιτ.

Η σκηνή παίρνει απρόσμενη τροπή όταν η ηρωίδα τον πετά γυμνό έξω από το δωμάτιο ξενοδοχείου μετά από καβγά.

Η αναπάντεχη εμφάνιση της «Πατ Μπούτσερ»

Τότε ο χαρακτήρας του Τέρνερ βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με την Παμ Σεντ Κλέμεντ, γνωστή σε εκατομμύρια τηλεθεατές ως η εμβληματική Πατ Μπούτσερ του «EastEnders».

Η 84χρονη ηθοποιός κάνει cameo εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν και βλέπει τον Τέρνερ να προσπαθεί να καλυφθεί με κουτί δημητριακών.

Η ατάκα της:

«Ήταν αυτός ο Τέρι Γουόγκαν;»

έγινε αμέσως viral στα social media.

«Το Rivals επέστρεψε καλύτερο από ποτέ»

Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν έντονα τόσο τη γυμνή σκηνή όσο και την εμφάνιση της Παμ Σεντ Κλέμεντ.

«Το Rivals τα έδειξε όλα!»

«Ο Έινταν Τέρνερ γυμνός και ταυτόχρονα cameo της Πατ από το EastEnders; Ήταν υπερβολικά πολλά για τόσο γρήγορα»

«Θεέ μου, είναι η Πατ από το EastEnders στο Rivals;»

Άλλοι έγραψαν:

«Ο τρόπος που ούρλιαξα όταν εμφανίστηκε η Πατ Μπούτσερ στο Rivals, λες και ήταν η Beyoncé»

και

«Το Rivals επέστρεψε και είναι τόσο καλό όσο πάντα».

Η «πιο πονηρή σειρά της τηλεόρασης»

Οι παραγωγοί της σειράς φαίνεται πως θέλησαν να διατηρήσουν τη φήμη του «Rivals» ως μίας από τις πιο τολμηρές τηλεοπτικές παραγωγές.

Μόλις οκτώ λεπτά μετά την έναρξη του πρώτου επεισοδίου, οι θεατές παρακολουθούν σκηνή γυμνής βουτιάς σε πάρτι δίπλα στην πισίνα, όπου δύο χαρακτήρες βγάζουν τα ρούχα τους και πέφτουν γυμνοί στο νερό, ενώ τα επόμενα επεισόδια συνεχίζουν με ερωτικές σκηνές, γυμνό και σεξουαλικά υπονοούμενα.

Παράλληλα, η δεύτερη σεζόν περιλαμβάνει και αφιέρωμα στη συγγραφέα Τζίλι Κούπερ, πάνω στα βιβλία της οποίας βασίζεται η σειρά.

Πριν από τους τίτλους τέλους του πρώτου επεισοδίου εμφανίζεται ασπρόμαυρη φωτογραφία της συγγραφέα, η οποία πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο ενώ τα γυρίσματα βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Η ιστορία αγάπης που προκάλεσε συζητήσεις

Η νέα σεζόν συνεχίζει επίσης τη σχέση των χαρακτήρων Τζέραλντ Μίντλετον και Τσαρλς Φέρμπερν.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Ντόμινικ Τρέντγουελ-Κόλινς, εξήγησε ότι οι δημιουργοί θέλησαν να προσθέσουν μία μεγάλη ομοφυλοφιλική ιστορία αγάπης, παρότι αυτή δεν υπήρχε στα βιβλία με τον ίδιο τρόπο.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό αποτελεί «γκέι ατζέντα», απάντησε:

«Έχω ατζέντα ανθρωπιάς. Στόχος είναι οι άνθρωποι να σταματήσουν να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και να δείξουν περισσότερη ενσυναίσθηση προς τους άλλους».