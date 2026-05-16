Eurovision 2026: Αντιδράσεις στην Τουρκία για το τραγούδι «Andromeda» – Οι αναφορές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα παραδοσιακά τατουάζ που άναψαν φωτιές

Η ένταση γύρω από τη Eurovision 2026 φαίνεται πως ξεκίνησε πολύ πριν από τον διαγωνισμό της Βιέννης. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η Κροατία και το γυναικείο συγκρότημα LELEK, καθώς το τραγούδι τους «Andromeda» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία ήδη από την ανακοίνωσή του τον Ιανουάριο.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες των social media υποστηρίζουν ότι τόσο οι στίχοι όσο και η αισθητική παρουσίαση του συγκροτήματος περιέχουν έμμεσες αναφορές που σχετίζονται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την ιστορία των Βαλκανίων κατά την οθωμανική περίοδο.

Οι στίχοι που προκάλεσαν πολιτικές ερμηνείες

Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους στίχους του τραγουδιού, όπως:

«Καθώς ανάβεις ένα κερί, ρώτα τη γιαγιά σου γιατί γέννησε την κόρη της μέσα στον φόβο» και «Οι μητέρες μας δεν γέννησαν σκλάβους»,

καθώς και στις αναφορές σε φόβο, υποταγή, κραυγές από την κούνια και στην επανάληψη της Ιστορίας.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media, οι στίχοι ερμηνεύονται ως αναφορά σε ιστορικά τραύματα της οθωμανικής περιόδου στα Βαλκάνια, όπως οι βίαιοι εξισλαμισμοί, οι απαγωγές γυναικών και η καταπίεση χριστιανικών πληθυσμών.

Αρκετοί σχολιαστές στην Τουρκία χαρακτήρισαν το τραγούδι «αντιοθωμανικό» ή ακόμη και «αντιτουρκικό».

Ωστόσο, σε κροατικά και βαλκανικά μέσα υποστηρίζεται ότι τα ιστορικά γεγονότα στα οποία φέρεται να παραπέμπει το τραγούδι αποτελούν μέρος της ιστορικής μνήμης της περιοχής και πως οι αντιδράσεις από την Τουρκία είναι δυσανάλογες.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι LELEK δεν έχουν παρουσιάσει δημόσια το τραγούδι ως πολιτική ή αντιτουρκική δήλωση.

Sosedje Hrvati so nastopili na Evroviziji s pesmijo, ki ni

nič “woknjena”.

Govori o turški islamski okupaciji hrvaških dežel in tradiciji označevanja katoliških deklic s krščanskimi motivi, da bi se izognile spolnemu suženjstvu in prisilni spreobrnitvi v islam.

Čestitke za finale pic.twitter.com/iRyntMKHYf — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) May 13, 2026

Τα παραδοσιακά τατουάζ «Sicanje» στο επίκεντρο της διαμάχης

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσαν και τα τατουάζ των μελών του συγκροτήματος, με σταυρούς και χριστιανικά σύμβολα σε πρόσωπο και χέρια.

Πρόκειται για το «Sicanje» ή «Bocanje», μια αρχαία παράδοση χειροποίητου τατουάζ που συναντάται κυρίως σε Καθολικούς Κροάτες της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνης και περιοχών της Δαλματίας.

Ιστορικά, οι μητέρες έκαναν τατουάζ στις κόρες τους αλλά και στον εαυτό τους, χρησιμοποιώντας μείγμα από κάρβουνο, σάλιο, μέλι και μητρικό γάλα.

Τα χριστιανικά σύμβολα λειτουργούσαν ως μόνιμο σημάδι ταυτότητας και πίστης, ενώ σύμφωνα με ιστορικές αναφορές θεωρούνταν και μέσο προστασίας απέναντι σε απαγωγές από Οθωμανούς επιδρομείς, εξαναγκαστικούς γάμους, σκλαβιά ή βίαιους εξισλαμισμούς.

Σύμφωνα με την παράδοση, τα τατουάζ έκαναν τα κορίτσια πιο εύκολα αναγνωρίσιμα ως Χριστιανές και λιγότερο «επιθυμητά» στα μάτια πιθανών απαγωγέων ή κατακτητών.

Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα επώδυνη, όμως πολλοί πίστευαν ότι έτσι θα προστάτευαν την τιμή, την πίστη και την ταυτότητά τους.

Οι γυναίκες ανακάτευαν τα υλικά ώστε να δημιουργηθεί ένα μαύρο μείγμα.

Στη συνέχεια, με βελόνες χάραζαν σταυρούς στα χέρια ή σε άλλα σημεία του σώματος, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία αρκετές φορές μέχρι το χρώμα να περάσει κάτω από το δέρμα και να μείνει μόνιμα.

Τα τατουάζ βρίσκονταν κυρίως στα χέρια, αν και ορισμένες γυναίκες είχαν σταυρούς και στο στήθος ή στο μέτωπο.

Η πρακτική αυτή πέρασε από γενιά σε γενιά ως μορφή αντίστασης, πολιτιστικής διατήρησης και θρησκευτικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ζόραν Στογιάνοβιτς από τη Ράμα, τα σύμβολα αυτά συνδέονται με τη λαϊκή παράδοση της περιοχής και εμφανίζονται επίσης σε παραδοσιακές φορεσιές, ταφόπλακες και πασχαλινά αυγά, με πιο συχνά μοτίβα τους σταυρούς και τα κλαδιά.

Οι θρύλοι για τις απαγωγές παιδιών και το έθιμο του «σταυρώματος»

Σύμφωνα με τον καθηγητή Δρ. Μάρκο Ντράγκιτς, το έθιμο του «Sicanje» συνδέεται με θρύλους και φόβους της οθωμανικής περιόδου στα Βαλκάνια.

Όπως αναφέρει, Οθωμανοί επιδρομείς πραγματοποιούσαν απαγωγές παιδιών, κυρίως κοριτσιών, ενώ υπήρχε και ο φόβος του παιδομαζώματος για τα αγόρια, τα οποία στέλνονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να γίνουν γενίτσαροι ή υπηρέτες.

Για αυτό, οικογένειες χάραζαν στα παιδιά τους χριστιανικά σύμβολα και σταυρούς ώστε να είναι μόνιμα αναγνωρίσιμα ως Χριστιανοί και Καθολικοί.

Σύμφωνα με έναν τοπικό θρύλο, μια κοπέλα έκανε τατουάζ έναν σταυρό στο μέτωπό της ώστε να αποφύγει έναν εξαναγκαστικό γάμο με Τούρκο αξιωματούχο. Από τότε, πολλές γυναίκες της περιοχής άρχισαν να κάνουν σταυρούς στο μέτωπο και στα χέρια τους.

Από το «Mama ŠČ!» στις LELEK: Η νέα πολιτιστική αυτοπεποίθηση της Κροατίας

Η υπόθεση των LELEK θεωρείται από αρκετούς αναλυτές κομμάτι μιας ευρύτερης αλλαγής στην ποπ κουλτούρα της Κροατίας και στον τρόπο που προσεγγίζει πλέον τη Eurovision, αναφέρει το Total Croatia.

Για χρόνια, πολλές κροατικές συμμετοχές χαρακτηρίζονταν είτε από generic διεθνή pop αισθητική είτε από χιουμοριστικές και «camp» εμφανίσεις.

Η αλλαγή ξεκίνησε με το χαοτικό «Mama ŠČ!» των Let 3 και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την τεράστια επιτυχία του Baby Lasagna το 2024.

Οι LELEK φαίνεται να πηγαίνουν ακόμη πιο πέρα, ενσωματώνοντας folklore, ιστορικούς συμβολισμούς και γυναικείες παραδοσιακές βαλκανικές φωνές που σπάνια εμφανίζονται στη mainstream ευρωπαϊκή pop.

Για αρκετούς στην Κροατία, η Eurovision πλέον αντιμετωπίζεται λιγότερο ως «διαγωνισμός karaoke» και περισσότερο ως πλατφόρμα πολιτιστικής ταυτότητας και προβολής της χώρας.

Μετά την «Asteromata», τώρα η «Andromeda»

Η νέα αντιπαράθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο και την Ελλάδα.

Πέρυσι, η Τουρκία είχε αντιδράσει έντονα και στο ελληνικό τραγούδι «Asteromata», υποστηρίζοντας ότι περιείχε συμβολισμούς που θεωρήθηκαν προσβλητικοί.

Ορισμένες ερμηνείες τότε ανέφεραν ότι το τραγούδι παρέπεμπε στη γενοκτονία των Ποντίων κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τουρκικά δημοσιεύματα είχαν υποστηρίξει τότε ότι η κρατική τηλεόραση της χώρας εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.

Olayın tarihi bir masal olması bir tarafa, her yıl benzer temelde şarkılar farklı ülkeler tarafından gönderiliyor. Ermenistan’ın Apricot Stone’u, geçen yılki Asteromata, bu yıl da Andromeda. Olmaya da devam edecek. Mücadele yolu orada bulunmak. Meydan boş maalesef. https://t.co/0VchbSPqJI — Tolga (@PovesJavi) May 14, 2026

Η Eurovision γίνεται όλο και πιο πολιτική

Η συζήτηση γύρω από τις LELEK επανέφερε και τη γενικότερη κουβέντα για τον πολιτικό χαρακτήρα της Eurovision.

Παρότι ο διαγωνισμός επισήμως δηλώνει «απολιτικός», τα τελευταία χρόνια οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις αντιδράσεις γύρω από τα τραγούδια, τις εμφανίσεις και τις ψηφοφορίες.

Η φετινή διοργάνωση έχει ήδη σκιαστεί από αντιδράσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά και από γενικότερες συζητήσεις γύρω από την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τις πολιτικές διαιρέσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μια συμμετοχή από την Κροατία με τόσο έντονους ιστορικούς συμβολισμούς ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις.

Ποιες είναι οι LELEK

Οι LELEK είναι πενταμελές γυναικείο συγκρότημα από την Κροατία, που συνδυάζει σύγχρονη pop μουσική με παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία.

Αφού απέτυχαν να προκριθούν την προηγούμενη χρονιά μέσω του εθνικού τελικού, επέστρεψαν δυναμικά και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Μάλιστα, αρκετοί fans του διαγωνισμού θεωρούν ότι η διαμάχη ίσως τελικά λειτουργήσει υπέρ της Κροατίας, καθώς οι συμμετοχές με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και αυθεντικότητα συχνά ξεχωρίζουν περισσότερο από τις πιο «ασφαλείς» pop εμφανίσεις.