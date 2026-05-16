Eurovision 2026: «Κοίτα μαμά», ο Akylas τα κατάφερε ανεξαρτήτως αποτελέσματος

Η χώρα μας πέρασε μερικά πολύ δύσκολα χρόνια, που εκτός όλων των άλλων, «καλλιέργησαν» σε πολλούς από εμάς την ανάγκη να θέλουμε να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι με μικρά ή και μεγάλα επιτεύγματα συμπολιτών μας, πόσω μάλλον όταν εκείνη τη στιγμή εκπροσωπούν την Ελλάδα. Πόσο βαρύ όμως και αγχωτικό είναι αυτό το πράγμα για εκείνους και τελικά τι έχει πραγματικά σημασία, το αποτέλεσμα ή το ταξίδι; Ο Akylas σε λίγες ώρες θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Και εκτός όλων των άλλων, έχει να διαχειριστεί τον τίτλο του «φαβορί» και τις προσδοκίες μας.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Ο Akylas, ένα παιδί που έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στη ζωή του, τον Φεβρουάριο είδε τα πάντα να αλλάζουν.

Αφού κέρδισε το Sing for Greece, ανέλαβε να εκπροσωπήσει την χώρα μας στη φετινή Eurovision.

Στο πρόσωπο του Akyla, ο μέσος Έλληνας είδε έναν άνθρωπο οικείο. Ένα παιδί που γεννήθηκε με όνειρα και ελπίδες, και πάλεψε για να τα καταφέρει.

«Νιώθω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που ήθελα να κάνω μέσα από το “ταξίδι” μου στον διαγωνισμό. Το να εμπνεύσω πραγματικά, παιδιά που το έχουν ανάγκη. Που μπορεί να μην είναι από μεγάλες οικογένειες, να μην προέρχονται από “λεφτά”.

Ότι πραγματικά αν πιστέψεις στον εαυτό σου και αν δουλέψεις σκληρά, μπορεί να ανταμειφθείς. Μπορείς να ανταμειφθείς κάποια στιγμή. Ήμουν και εγώ ένα παιδί το οποίο είχα ανάγκη να βλέπω έναν τέτοιο άνθρωπο να κάνει αυτά που ονειρεύεται. Και πραγματικά ελπίζω να βοηθήσω έστω και στο ελάχιστο ένα παιδί να πιστέψει λίγο παραπάνω στον εαυτό του», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας στους δημοσιογράφους, λίγο πριν ταξιδέψει για τη Βιέννη.

Όπως ήταν φυσικό, ο κόσμος χάρηκε με την χαρά του και συγκινήθηκε με το πόσο αγαπά αυτό που κάνει.

Σε δηλώσεις στο «Πρωίαν σε είδον» μετά τη νίκη του στο Sing for Greece, είχε εξομολογηθεί πως: «Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος, συγκινημένος και τρελαμένος. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Είμαι σε σοκ.

Όταν άκουσα το όνομά μου, μου κόπηκαν τα πόδια λίγο. Θυμάμαι πως απλά έκλεισα τα μάτια μου, η καρδιά μου “έτρεχε” και απλά έκλαιγα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου στη Eurovision και πόσω μάλλον να σε έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός για κάτι τέτοιο…».

Ακόμα, είχε πει: «Θα ρίξω πάρα πολλή δουλειά για να σας κάνω όλους υπερήφανους στη Βιέννη. Αφού το ζητάτε θα σας το φέρω».

«Σας αγαπώ πραγματικά σαν τρελός. Δεν περίμενα ότι θα αγκαλιάσετε το κομμάτι και εμένα τον ίδιο τόσο. Είστε πραγματικά απίστευτοι και θα σας κάνω υπερήφανους», είχε σημειώσει.

Όταν η χαρά έγινε ελπίδα, και η ελπίδα πίεση

Ο Akylas εκπροσωπεί την χώρα μας με το τραγούδι «Ferto», και η αλήθεια είναι πως με το που κυκλοφόρησε, οι περισσότεροι ένιωσαν πως αν κέρδιζε το Sing for Greece και πήγαινε στη Eurovision, η Ελλάδα θα έπαιρνε φέτος μία πολύ καλή θέση.

Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο έντονα όταν το κομμάτι έφτασε στα αυτιά και των ξένων θαυμαστών της Eurovision, με ένα μεγάλο μέρος του κοινού να το λατρεύει κατευθείαν.

Μετά ήρθε η νίκη στον ελληνικό διαγωνισμό, τα πρώτα στοιχήματα, και όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το άστρο του Akyla φάνηκε και έγινε ένα από τα φετινά φαβορί.

Η Ελλάδα έχει να κερδίσει τη Eurovision από το 2005, και μία ενδεχόμενη νίκη του Akyla θα ήταν τεράστιο επίτευγμα.

Κάπως έτσι όλοι μας πέσαμε πάνω από τον φετινό μας εκπρόσωπο, περιμένοντας με ανυπομονησία τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου, με την ελπίδα ότι θα κατακτήσουμε την πρώτη θέση.

Και ίσως στην πορεία να ξεχάσαμε λίγο, έως πολύ, ότι πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, που έχει και ο ίδιος τα δικά του άγχη και τις δικές του αγωνίες.

Η αλήθεια είναι ότι όσο γλυκιά και αν είναι η αγάπη και η υποστήριξη που έχει λάβει ο Akylas αυτούς τους μήνες, τόσο πιεστικό είναι και το να ξέρεις το πόσο μεγάλες προσδοκίες έχει ο κόσμος από εσένα.

Η συνειδητοποίηση

Ενώ ο Τελικός είναι μόνο λίγες ώρες μακριά μας, μία συνέντευξη του Akyla και ο ειλικρινής τρόπος με τον οποίο μίλησε, ο οποίος γενικά τον χαρακτηρίζει, μας έβαλε κάπως στα «παπούτσια» του.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, προβλήθηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο εκπρόσωπός μας στον Τάσο Τρύφωνος και στο «Love FM Cyprus».

Εκεί, ο Akylas παραδέχτηκε κάτι που οι περισσότεροι από εμάς θα νιώθαμε αν βρισκόμασταν στη θέση του, αλλά λίγοι μπήκαν στη διαδικασία να το σκεφτούν, στη διάρκεια του φετινού «ταξιδιού» της Eurovision.

«Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το “Ferto”. Αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω και εγώ στον εαυτό μου, σε αυτό το πρότζεκτ, και να συνεχίζω.

Απλά φοβάμαι πολύ ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει. Με στεναχωρεί λίγο αυτό. Αρκετοί μου στέλνουν μηνύματα που μου λένε ότι δεν τους νοιάζει η πρώτη θέση, “είσαι ήδη νικητής”, και “είσαι ήδη νικητής της καρδιάς μας”».

Ο Akylas φοβάται ότι αν δεν κερδίσει, ο κόσμος μπορεί να απογοητευτεί.

Το γλυκό παιδί που έγινε ευρέως γνωστό πριν από λίγους μήνες, και που έχει παλέψει για να εκπληρώσει τα όνειρά του, φοβάται ότι μία ενδεχόμενη «ήττα» θα απογοητεύσει τον κόσμο που τον στηρίζει.

Αυτό μπορεί ως ένα βαθμό να οφείλεται στο γεγονός πως όλοι ξέρουμε, ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας αντιμετωπίζει τις νίκες των ανθρώπων που εκπροσωπούν σε οποιονδήποτε τομέα την χώρα μας, ως κάτι το συλλογικό. Από την άλλη η ήττα συνήθως βαραίνει μόνο ένα άτομο.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Akylas ανεξαρτήτως αποτελέσματος έχει κερδίσει.

Μπορεί να μην σηκώσει το βραβείο ή μπορεί και να το σηκώσει, όμως στο τέλος της ημέρας η χώρα μας έπειτα από πολλά χρόνια θεωρήθηκε φαβορί, παρουσίασε ένα αποτέλεσμα που έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει, και το ταλέντο ενός Έλληνα μουσικού αναγνωρίστηκε από εκατομμύρια κόσμο.