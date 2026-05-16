MK-Ultra: Τι ήταν το διαβόητο πρόγραμμα της CIA και γιατί βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Από το 1955, ο καλλιτέχνης Ουίλιαμ Μίλαρκ συμμετείχε σε πείραμα με LSD, το οποίο φέρεται να αποτελούσε μέρος του προγράμματος MK-Ultra, Φωτογραφία: WHYY
Το διαβόητο πρόγραμμα MK-Ultra της CIA, ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από νέες καταγγελίες περί απόκρυψης εγγράφων και πιέσεις για αποχαρακτηρισμό στοιχείων.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα υποστήριξε αυτή την εβδομάδα ότι η CIA αφαίρεσε σχετικά έγγραφα από το γραφείο της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, ενώ ανακοίνωσε πως σκοπεύει να επαναφέρει τις κοινοβουλευτικές ακροάσεις για το πρόγραμμα, αναφέρει το The Hill.

Το μυστικό πρόγραμμα της CIA

Το MK-Ultra ξεκίνησε το 1953, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο την ανάπτυξη τεχνικών ψυχολογικού ελέγχου, ανάκρισης και «ορού αλήθειας».

Σύμφωνα με τους *New York Times*, το πρόγραμμα χρησιμοποίησε περίπου 80 ιδρύματα στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους 44 πανεπιστήμια και κολέγια, για πειράματα συμπεριφορικής τροποποίησης.

Το πιο γνωστό σκέλος του αφορούσε δοκιμές με LSD και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες σε ανθρώπους, πολλές φορές χωρίς τη συναίνεσή τους.

Πειράματα σε καρκινοπαθείς και κρατούμενους

Κατά τη διάρκεια ακροάσεων στη Γερουσία το 1977 αποκαλύφθηκε ότι στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, αλλά και κρατούμενοι που χαρακτηρίζονταν «σεξουαλικά επικίνδυνοι ψυχοπαθείς».

Ο τότε διευθυντής της CIA, Στάνσφιλντ Τέρνερ, είχε παραδεχθεί πως χιλιάδες έγγραφα αποδείκνυαν την ύπαρξη τέτοιων δοκιμών σε νοσοκομεία, φυλακές και φαρμακευτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με έρευνα του Harvard Kennedy School, οι πρακτικές περιλάμβαναν:

• ηλεκτροσόκ
• ύπνωση
• αισθητηριακή απομόνωση
• παρατεταμένη χορήγηση ναρκωτικών
• επαναλαμβανόμενα ηχητικά μηνύματα επί ώρες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ασθενείς άκουγαν ηχογραφημένα μηνύματα έως και 20 ώρες την ημέρα, ακόμη και κατά τη διάρκεια «ύπνου υπό την επήρεια ναρκωτικών», με ηχεία τοποθετημένα κάτω από τα μαξιλάρια τους.

Η θεωρία του «ψυχικού επαναπρογραμματισμού»

Μία από τις πιο ακραίες πρακτικές ήταν η λεγόμενη «psychic driving», μια μέθοδος που στόχευε στην «επαναπρογραμματισμό» της προσωπικότητας.

Επικεφαλής του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν ο ψυχίατρος Ντόναλντ Γιούεν Κάμερον, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από τη CIA για έρευνες στο Allan Memorial Institute στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Το Georgetown και οι ύποπτες χρηματοδοτήσεις

Έγγραφα του 1954 δείχνουν ότι η CIA εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει και το Georgetown University Hospital ως κέντρο δοκιμών.

Σύμφωνα με τους *New York Times*, η υπηρεσία διοχέτευσε κρυφά 375.000 δολάρια μέσω ενός φαινομενικά ανεξάρτητου ιατρικού ιδρύματος, χωρίς σαφείς ενδείξεις ότι το πανεπιστήμιο γνώριζε την πραγματική προέλευση των χρημάτων.

Η καταστροφή των αρχείων και οι νέες καταγγελίες

Το 1973, εν μέσω του σκανδάλου Watergate, ο τότε διευθυντής της CIA Ρίτσαρντ Χελμς διέταξε την καταστροφή των αρχείων του MK-Ultra. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 20.000 έγγραφα διασώθηκαν επειδή είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα.

Μέχρι σήμερα παραμένουν ερωτήματα για το πόσοι άνθρωποι γνώριζαν πραγματικά ότι συμμετείχαν στα πειράματα και πόσοι υπέστησαν μόνιμες ψυχολογικές βλάβες.

Η Άννα Πολίνα Λούνα, η οποία προεδρεύει της ειδικής επιτροπής της Βουλής για τον αποχαρακτηρισμό κρατικών μυστικών, υποστηρίζει πλέον ότι επιχειρείται νέα συγκάλυψη από τη CIA, με φόντο τα αρχεία του MK-Ultra.

