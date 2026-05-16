Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι

Ευανθία Τασσοπούλου

Άγρια συμπλοκή μεταξύ 20 ατόμων σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη σε χώρο που διεξαγόταν μεγάλο ποντιακό γλέντι. Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που δημοσιεύει το thesspost.gr.

Οι άνδρες εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Κάποια στιγμή μάλιστα, δεν διστάζουν ακόμη και να «μοιράσουν» κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα το γλέντι μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε «πεδίο μάχης».

«Ήταν σαν σφαγείο»

Κοπέλα που διασκέδαζε με την παρέα της στο γλέντι όταν σημειώθηκε η συμπλοκή, περιγράφει στο ΤhessPost.gr καρέ καρέ τα όσα διαδραματίστηκαν: «Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’ αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… Ήταν σαν σφαγείο».

«Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.

