Τραγωδία στη Λαμπεντούζα: Νεογέννητο βρέφος πέθανε από υποθερμία μετά την αποβίβαση μεταναστών

Ένα νεογέννητο κορίτσι λίγων εβδομάδων πέθανε λίγο μετά την αποβίβαση μεταναστών στη Λαμπεντούζα και κατά τη μεταφορά του στο τοπικό Πολυϊατρείο, σύμφωνα με τη Rai.

Στις 04:30 τα ξημερώματα, σκάφος της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας διέσωσε 55 μετανάστες, οι οποίοι έφτασαν στην προβλήτα Φαβαρόλο του νησιού.

Οι επιβαίνοντες κατάγονταν από το Καμερούν, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γκάμπια, τη Γουινέα, το Μάλι, τη Νιγηρία και τη Σιέρα Λεόνε. Ανάμεσά τους βρίσκονταν επτά γυναίκες και έξι ανήλικοι.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση

Το βρέφος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε μαζί με τη μητέρα του στο Πολυϊατρείο της Λαμπεντούζα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η μητέρα φέρεται να δήλωσε ότι κατάγεται από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κοριτσάκι πέθανε από υποθερμία.

Έρευνα από τις ιταλικές αρχές

Η Εισαγγελία του Αγκριτζέντο ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και διατάχθηκε νεκροψία ώστε να επιβεβαιωθεί επισήμως η υποθερμία ως αιτία θανάτου.

Οι αρχές αναμένεται να λάβουν κατάθεση από τη μητέρα προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του ταξιδιού και το πότε άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα υγείας το βρέφος.

Μετά την αποχώρησή της από το ιατρικό κέντρο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο hotspot της Λαμπεντούζα, όπου θα της παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.

Η σορός του βρέφους μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του κοιμητηρίου Cala Pisana.

Το ταξίδι από την Τυνησία

Σύμφωνα με μαρτυρίες των υπόλοιπων μεταναστών που ταξίδευαν μαζί με τη μητέρα και το παιδί, το σκάφος είχε αποπλεύσει περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας από την περιοχή Σφαξ-Ελ Άμρα στην Τυνησία.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με μεταλλική βάρκα μήκους περίπου επτά μέτρων, ενώ κάθε επιβάτης φέρεται να είχε πληρώσει από 400 έως 600 ευρώ για το ταξίδι.