Πάτρα: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για επίθεση σε 13χρονη – Κατηγορείται και τρίτο κορίτσι για βιντεοσκόπηση

Επιμέλεια: Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος 13χρονης μαθήτριας, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και για τρίτη ανήλικη που φέρεται να κατέγραφε την επίθεση σε κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν τρεις ανήλικες προσέγγισαν 13χρονη συμμαθήτριά τους την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της.

Δύο από τις ανήλικες, ηλικίας 14 και 13 ετών, σύμφωνα με το pelop.gr, φέρονται να τη χτύπησαν στο πρόσωπο, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ τρίτη 13χρονη κατηγορείται ότι κατέγραφε την πράξη με κινητό τηλέφωνο.

Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε αδύναμα άτομα.

Παράλληλα, σε βάρος της τρίτης ανήλικης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να είχε καταγράψει το περιστατικό. Η ίδια αναζητείται.

Ιατροδικαστική εξέταση του θύματος

Για την 13χρονη που δέχθηκε την επίθεση έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των τραυμάτων της.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρχές.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέες οδηγίες για τη χοληστερίνη: Ποιο όριο είναι ασφαλές

Καρδιά: Το απροσδόκητο σημάδι που μπορεί να εμφανιστεί 12 χρόνια πριν από ένα έμφραγμα

Η πρόωρη εξόφληση χρέους των 6,9 δισ. και τα θετικά μηνύματα προς αγορές και οίκους αξιολόγησης

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς θα κάνετε ένσταση – Άνοιξε η πλατφόρμα

Το νέο σκόπευτρο της Insta360 μετατρέπει την Αction κάμερα σε retro φωτογραφική μηχανή

Η σύγκλιση στα συστήματα αντίληψης από τα αυτοκίνητα στα ρομπότ
περισσότερα
11:55 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Γουρούνες: «Χρειάζεται πλήρης απαγόρευση στα νησιά και σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στα τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στα νη...
10:39 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Άγιοι Ανάργυροι: Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Μια νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμ...
05:53 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 16 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Δ...
05:38 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 16/5/2026.
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν