Πάτρα: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για επίθεση σε 13χρονη – Κατηγορείται και τρίτο κορίτσι για βιντεοσκόπηση

Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος 13χρονης μαθήτριας, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και για τρίτη ανήλικη που φέρεται να κατέγραφε την επίθεση σε κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν τρεις ανήλικες προσέγγισαν 13χρονη συμμαθήτριά τους την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της.

Δύο από τις ανήλικες, ηλικίας 14 και 13 ετών, σύμφωνα με το pelop.gr, φέρονται να τη χτύπησαν στο πρόσωπο, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ τρίτη 13χρονη κατηγορείται ότι κατέγραφε την πράξη με κινητό τηλέφωνο.

Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε αδύναμα άτομα.

Παράλληλα, σε βάρος της τρίτης ανήλικης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να είχε καταγράψει το περιστατικό. Η ίδια αναζητείται.

Ιατροδικαστική εξέταση του θύματος

Για την 13χρονη που δέχθηκε την επίθεση έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των τραυμάτων της.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρχές.