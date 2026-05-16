Συνέδριο ΝΔ – Άδωνις Γεωργιάδης: «Ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ» – Η επιλογή να βάλει γραβάτα με σημαία και σταυρό

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι στο συνέδριο της ΝΔ ως ένας από τους δύο αντιπροέδρους της εδώ και πλέον 10 χρόνια και ως υπουργός μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η ομιλία

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών και Πρόεδρε του Eurogroup, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, κύριοι περιφερειάρχες, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητοί σύνεδροι της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι για άλλη μια φορά εδώ στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως ένας από τους δύο αντιπροέδρους εδώ και πλέον 10 χρόνια, και ως Υπουργός μιας από τις καλύτερες Κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ, της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εχθές η ΔΑΠ ΝΔΦΚ πέτυχε για άλλη μια φορά μια πολύ μεγάλη νίκη στις φοιτητικές εκλογές. Και σκεφτόμουν πως ιδρύθηκε η ΔΑΠ ΝΔΦΚ την δεκαετία του ’80, τότε που έπρεπε να δώσει τις μάχες στο πιο δύσκολο περιβάλλον της Ελλάδας, τις αριστεροκρατίας, του ΠΑΣΟΚ του ’80. Τότε που αν τολμούσες να μιλήσεις για οτιδήποτε άλλο πέραν των αριστερών, σοσιαλιστικών ιδεών σε παίρνανε με τις πέτρες.

Και όμως τότε μπόρεσε η παράταξή μας να κάνει το αδιανόητο, να κρατήσει τις ιδέες αυτές ζωντανές και την Ελλάδα όρθια για να μπορούμε σήμερα να είμαστε εμείς εδώ και να κυβερνούμε την Ελλάδα και να κάνει η Ελλάδα διαρκή βήματα μπρος.

Το πρώτο που θέλω να σας πω σε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη που έρχεται στις εκλογές του 2027, είναι ότι πρέπει να είστε πολύ υπερήφανοι που είστε σε αυτή την παράταξη. Στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην παράταξη που κράτησε την Ελλάδα όρθια.

Δεν θα σας κουράσω για να απαριθμήσω τι έχουμε πετύχει αυτά τα 7 χρόνια. Διότι όποιος απλώς διαβάζει διεθνή τύπο ή κάνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό και ακούσει πως μιλούσαν για την Ελλάδα πριν από 7 χρόνια έξω και πως μιλάνε για την Ελλάδα σήμερα, δεν το λέω προσωπικά για τον Κυριάκο τον Πιερρακάκη γιατί πραγματικά τον αγαπώ, είναι αλήθεια αυτό, το λέω για το σύμβολο που εκπροσωπεί έχοντας αυτή τη θέση.

Εάν λέγαμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών πριν από 10 χρόνια θα ψηφιστεί ως ο Πρόεδρος του Eurogroup θα μας περνάγανε για παλαβούς.

Αυτό δεν είναι επιτυχία μόνο του Πιερρακάκη, είναι προφανώς του Πιερρακάκη να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι στην πραγματικότητα συλλογική εθνική μας επιτυχία.

Είναι η διαφορά του πως βλέπουν την Ελλάδα μετά από αυτά τα 7 χρόνια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Άρα είναι προφανές ότι πρέπει η Ελλάδα να μείνει σε αυτή την πορεία γιατί, προσέξτε, είπε χθες ο Πρόεδρος, το λέει πολύ ωραία: δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης ή Ζωή Κωνσταντοπούλου, θου, Κύριε, φύλακήν τω στόματί μου, είναι Μητσοτάκης, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε άλλο, που είναι αλήθεια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή.

Και η δική μας ευθύνη, ασχέτως των όποιων προσωπικών φιλοδοξιών μπορεί να έχει ο καθένας, της όποιας πίκρας, χαράς, προσδοκίας, είναι η πατρίδα. Θέλουμε η πατρίδα να συνεχίζει να προχωράει μπροστά, να κερδίζει τα εθνικά στοιχήματα και να δίνουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον;

Εάν το θέλουμε θα πρέπει να δράσουμε και θα πρέπει να τρέξουμε όλοι για να δώσουμε στη χώρα ξανά την πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται και που αξίζει.

Θα μου επιτρέψετε, όμως, να πω και ορισμένα λόγια παραπάνω, λίγο διαφορετικά από αυτά, γιατί είναι και λίγο αυτονόητα αυτά τα τρέχοντα.

Ξέρετε, εμένα το σημείο που μου αρέσει περισσότερο από όλα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αυτό που θαυμάζω στην πολιτική του διαδρομή πάνω από όλα, ακόμα και πάνω από την απόφασή του να πάρει την Ελλάδα με το ζόρι και να την βάλει τότε στην ΕΟΚ όταν όλη η Ελλάδα από κάτω φώναζε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», είναι όταν στην Βουλή των Ελλήνων σε μία αριστεροκρατούμενη Ελλάδα σηκώθηκε και είπε στον Ανδρέα Παπανδρέου και σε όλους τους έξαλλους αριστερούς της εποχής «ανήκομεν εις τη Δύση πολιτιστικά, κοινωνικά, γλωσσικά, στρατιωτικά».

Τότε το «ανήκομεν εις τη Δύση» ήταν μία επαναστατική πράξη γιατί πήγαινε ενάντια και κόντρα σε ένα συλλογικό αίσθημα που, λόγω της χούντας, μας είχε οδηγήσει σε μία φοβερή αριστεροκρατία.

Όμως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για να μείνουμε στη Δύση, για να μείνουμε μία σπουδαία ευημερούσα χώρα.

Σήμερα, όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, όσο και αν σας κάνουν εντύπωση αυτά που θα πω τώρα, η παράταξή μας έχει να παίξει και ένα ευρύτερο ιστορικό ρόλο. Γιατί σήμερα σε κρίση δεν είναι μόνο η Ελλάδα, σήμερα σε κρίση είναι και η Δύση. Γιατί ταυτόχρονα συμβαίνουν δύο συγκλονιστικά γεγονότα.

Το ένα είναι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Σε τρία με τέσσερα χρόνια, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο γύρω μας. Σε τρία με τέσσερα χρόνια μπορεί να έρχομαι και να μιλάω εδώ με ολογράμματα και να είμαι από το σπίτι μου ή εσείς να ψηφίζετε με κάποιο άλλο τρόπο τεχνολογίας.

Όλη η ζωή της ανθρωπότητας τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει. Και σε αυτή την μεγάλη αλλαγή, ευτυχώς, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής.

Στη μέσα αίθουσα που ήμουν ομιλητής, κάναμε μια συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εγώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγεία, άλλοι συνάδελφοι υπουργοί για τους δικούς τους τομείς.

Πείτε μου ένα άλλο κόμμα σε αυτή την χώρα που μπορεί σε ένα κομματικό συνέδριο να οργανώσει συζήτηση για την Τεχνική Υπηρεσία και πως αυτή θα αλλάξει των ανθρώπων.

Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όσο και αν μας λένε συντηρητικούς, παραμένουμε κατά βάση η παράταξη των μεγάλων αλλαγών. Η παράταξη που πηγαίνει στο μέλλον. Η παράταξη που δεν φοβάται να αλλάξει ακόμα και τις δικές της συνήθειες. Για να κερδίσει η Ελλάδα το μεγάλο στοίχημα. Και αυτό πρέπει να μας δίνει μια πολύ μεγάλη περηφάνεια.

Αλλά, δεν είμαστε μόνο αυτό. Ναι, μας λένε συντηρητικούς. Και εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση να με λένε συντηρητικό.

Επίτηδες έβαλα την γραβάτα με την σημαία και τον σταυρό. Ξέρετε γιατί; Γιατί αυτό που η παράταξη μπορεί να προσφέρει και πρέπει να προσφέρει στον τόπο και στην Δύση είναι πως αυτή την περίεργη σύγχρονη εποχή θα συνδυάσουμε, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το βλέμμα προς το μέλλον που όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, με την υπεράσπιση της ταυτότητα μας. Της παράδοσης μας. Της θρησκείας μας. Του ποιοι πραγματικά είμαστε.

Και ναι, αυτή η παράταξη προσφέρει και τα δυο. Προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας. Χωρίς να χάνουμε την ταυτότητα μας. Χωρίς να ξεχνάμε ποιοι είμαστε.

Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και πρόβλημα της Δύσης σήμερα. Ποια θα είναι η Δύση τα επόμενα χρόνια. Θα είναι μια Ευρώπη ισλαμική ή θα είναι μια Ευρώπη χριστιανική; Θα είναι μια Ευρώπη που θα μπορεί να υπερασπίζεται την ιστορία της ή θα είναι μια Ευρώπη που θα ντρέπεται να πει από που έχει έρθει και που πηγαίνει;

Και σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα η Ελλάδα έχει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ξέρετε γιατί; Γιατί η Ελλάδα ήταν η μήτρα της Δύσης. Αυτό που λέμε Δύση είναι αυτό που γεννήθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Σε αυτήν εδώ την πόλη.

Η Ελλάδα και η Ρώμα γέννησαν την Δύση. Και σήμερα η Ελλάδα πρέπει να καθοδηγήσει την Δύση σε αυτόν τον νέο κόσμο που έχει γεννηθεί.

Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει η Ελλάδα να είναι ισχυρή. Και για να είναι η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα. Και για να έχει πολιτική σταθερότητα πρέπει να συνεχίσει με αυτή την πορεία.

Άρα πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027. Για αυτό είμαστε εδώ. Και μην έχετε καμία αμφιβολία. Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ την δεκαετία της χρεοκοπίας, εγώ δεν ξεχνάω την ιστορία μας και οι τωρινές αυτές εποχές κάποιων ατυχών μεταξύ μας γεγονότων, δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν την ιστορία μας και το ποιοι είμαστε. Ναι, κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη τη δεκαετία του 2010 με την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι, την κρατήσαμε όρθια. Και ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλουμε η Ελλάδα μας να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή, όπως ήταν όλα αυτά χρόνια.

Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.

Και θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη συγκίνηση για όλους εσάς τα απλά κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αντέχετε σε αυτή την περίοδο της τοξικότητας. Δείτε μόνο ποιοι είναι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και τι λένε όλη τη μέρα.

Δεν έχουν να παρουσιάσουν για το μέλλον αυτής της χώρας ούτε μισή πρόταση. Όλοι μας οι πολιτικοί αντίπαλοι απευθύνονται στο θυμικό των ανθρώπων. Το πρωί μιλάνε για τα Τέμπη, το μεσημέρι για τις υποκλοπές, το βράδυ για τη διαφθορά και ξανά τα ίδια.

Δεν έχουν να πούνε για το πώς θα έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια, το πώς θα έχουμε καλύτερα σχολεία, πώς θα έχουμε καλύτερα νοσοκομεία, πώς θα έχουμε μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή, πώς θα γίνουμε ξανά σπουδαία χώρα. Ούτε μισή πρόταση.

Μόνο μιζέρια, γκρίνια, μίρλα. Απ’ τη μια υπάρχει μία παράταξη που μιλάει για το πού πρέπει να πάει η χώρα και πώς θα πάει εκεί και δέκα κόμματα που το ένα ανταγωνίζεται το άλλο, ποιος θα βρίσει περισσότερο, ποιος θα κατηγορήσει περισσότερο, ποιος θα βγάλει μεγαλύτερη τοξικότητα.

Και εσείς, τα απλά κομματικά μας στελέχη, αντέχετε σε όλη αυτή τη λάσπη, στέκεστε όρθιοι σε όλη αυτή την πίεση, δίνετε κάθε μέρα τη μάχη για την παράταξή μας χωρίς να έχετε κανένα συμφέρον, μόνο και μόνο γιατί πιστεύετε στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά της Νέας Δημοκρατίας. Και γι’ αυτό σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θέλω λοιπόν να σας πω, μη φοβάστε. Μην τους φοβάστε. Μην υποχωρείτε στο bullying. Μην τους αφήνετε να μας κουνάνε το δάχτυλο. Κανένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να κουνήσει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία.

Έβγαλα λίγο το θέμα Ανδρουλάκη τις περασμένες δυο μέρες, ξέρετε γιατί; Όχι για να φέρω τοξικότητα. Ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας υπάρχουν και αυτές οι απόψεις του “comme il faut”. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια.

Εγώ να ξέρετε παρά τις φήμες που με ακολουθούν, είμαι γενικά πολύ ευγενής. Όμως πιστεύω ότι στους ανθρώπους πρέπει πάντα φέρεσαι με τον τρόπο που σου φέρονται.

Δεν μπορεί οι αντίπαλοί μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι και εμείς να τους κοιτάμε με μια στωική απάθεια και να τους λέμε «συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται».

Όχι, θα τους πολεμήσουμε. Και ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στο bullying και ποτέ δεν θα δεχθούμε να πατήσουν πάνω στο Νεοδημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του. Για αυτό το έκανα.

Και δείτε δυο μέρες τώρα σε τι πανικό είναι το ΠΑΣΟΚ και πως ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήξερε να μιλήσει στην τηλεόραση ούτε να πει το όνομά του καλά – καλά.

Για ποιο λόγο; Διότι έχουν συνηθίσει να κατηγορούν και να κουνάνε το δάχτυλο ενώ οι ίδιοι έχουν χιλιάδες ανομήματα μέσα στην αυλή τους.

Μην τους αφήνετε λοιπόν ποτέ να υποσκάπτουν το ηθικό και κυρίως την ηθική ακεραιότητα της παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας. Της παράταξης που κράτησε πάντα την Ελλάδα όρθια και της παράταξης που θα οδηγήσει την Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο λαμπρό μέλλον που της αξίζει με την τρίτη αυτοδύναμη εκλογική μας νίκη.