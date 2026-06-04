Υπό έλεγχο η φωτιά στον λόφο Φιλοθέης – Έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (Πέμπτη 4/6) στο περιαστικό άλσος στον λόφο Φιλοθέης, στην Αττική, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει ήδη επιληφθεί για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στο περιαστικό άλσος στο λόφο Φιλοθέης, στην Αττική. – Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε εντός του άλσους και κοντά σε κατοικημένη περιοχή. – Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών έχει επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

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Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (Πέμπτη 4/6) στο περιαστικό άλσος στο λόφο Φιλοθέης, στην Αττική, προκαλώντας την αναστάτωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

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Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε εντός του άλσους και κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

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