Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα του μαθήματος, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

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Ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ). Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα τις απαντήσεις και σχολίασε ότι τα θέματα ήταν βατά και αναμενόμενα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν χωρίς εκπλήξεις ή κλιμάκωση της δυσκολίας, με έμφαση στη Μικροοικονομία.

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Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.