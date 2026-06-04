Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα του μαθήματος, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στις Πανελλήνιες στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος να δίνει στη δημοσιότητα τις απαντήσεις. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά και αναμενόμενα, με έμφαση στη Μικροοικονομία.

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Πανελλήνιες
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δημοσιεύτηκαν οι απαντήσεις για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2026.
  • Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολίασε ότι τα θέματα ήταν βατά και αναμενόμενα, χωρίς εκπλήξεις και με έμφαση στη Μικροοικονομία.
  • Μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις εδώ, ενώ οι εξετάσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με νέα μαθήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ).  Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα τις απαντήσεις και σχολίασε ότι τα θέματα ήταν βατά και αναμενόμενα.

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Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν χωρίς εκπλήξεις ή κλιμάκωση της δυσκολίας, με έμφαση στη Μικροοικονομία.

Μπείτε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις

Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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