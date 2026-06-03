Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

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Σε αρχαία ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Το υπουργείο Παιδείας έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι.

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Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει:

4 Ιουνίου: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

9 Ιουνίου: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

11 Ιουνίου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II και Ναυτικές Μηχανές

13 Ιουνίου: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II και Ψηφιακά Συστήματα

15 Ιουνίου: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 08:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου που διαρκεί τέσσερις ώρες