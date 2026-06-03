Αθηνά Μαξίμου: Μου έχουν μιλήσει άσχημα στον δρόμο

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Αθηνά Μαξίμου, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, στο «Happy Day». Η επιτυχημένη ηθοποιός, σχολίασε τα όσα είπε χθες σε συνέντευξή του ο σύζυγος και συνάδελφός της Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πώς επιλέγει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, καθώς και στο γιατί αποφεύγει ορισμένους. Ακόμα, η καλλιτέχνις μίλησε για άσχημα περιστατικά που της έχουν συμβεί στον δρόμο.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τις δηλώσεις του Αιμίλιου Χειλάκη, η Αθηνά Μαξίμου εξήγησε ότι: «Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει μια αντίστοιχη λίστα, με άτομα που δεν θέλει να συνεργαστεί ξανά. Το θέμα είναι απλά αυτό να μην τον καταπιέζει, και δεύτερον να μην είναι ακυρωτικός με τους άλλους ανθρώπους. Το ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ εγώ με έναν άλλον άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι χάλια. Έτσι; Μπορεί εγώ να είμαι χαλιά. Αλλά λες απλά ότι με αυτόν δεν κολλάνε τα χνώτα μου, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμαστε και οι δύο».

Σε άλλο σημείο, η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Μου έχουν μιλήσει άσχημα στον δρόμο και με πολλές συγκεκριμένες στιγμές, αφόρητης πατριαρχικότητας. Εννοώ ότι μπορεί να οδηγείς και να πεις σε έναν που είναι άνδρας και έχει κάνει κάτι “μα καλά τώρα δεν το είδες το στοπ;”. Και να γυρίσει να σε κοιτάξει με έναν τόσο υποτιμητικό και πατριαρχικό τρόπο, που νιώθεις σαν να είσαι το τίποτα».