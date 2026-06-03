Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Πάντα κάτι τυχαίνει και στο τέλος δεν έχω χρόνο – Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό»

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ήταν το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου στη ζωή του, δηλώνοντας ότι δεν ξέρει πώς συμβαίνει αυτό.

Συγκεκριμένα, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απευθυνόμενος στον Γιάννη Τσιμιτσέλη είπε πως «ξέρω ότι δεν έχεις χρόνο ούτε για βόλτα», ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν ξεκινήσει η εκπομπή.

Κάθε φορά προσπαθώ να προσαρμόσω τη ζωή μου και τα επαγγελματικά μου, με τέτοιο τρόπο που να μπορώ να έχω χρόνο, και πάντα κάτι τυχαίνει και στο τέλος δεν έχω χρόνο».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός ανέφερε πως: «Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό. Είτε κάνω θέατρο δεν έχω χρόνο, είτε δεν κάνω θέατρο πάλι δεν έχω χρόνο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό».