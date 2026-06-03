Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Πάντα κάτι τυχαίνει και στο τέλος δεν έχω χρόνο – Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξέφρασε την αδυναμία του να βρει ελεύθερο χρόνο, δηλώνοντας ότι παρά τις προσπάθειές του, πάντα κάτι προκύπτει που τον εμποδίζει να έχει προσωπικό χρόνο, ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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Γιάννης Τσιμιτσέλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου αναφέρθηκε στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου στη ζωή του. Ο ταλαντούχος ηθοποιός δήλωσε ότι δεν ξέρει πώς συμβαίνει αυτό.
  • Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «κάθε φορά προσπαθώ να προσαρμόσω τη ζωή μου και τα επαγγελματικά μου, με τέτοιο τρόπο που να μπορώ να έχω χρόνο, και πάντα κάτι τυχαίνει και στο τέλος δεν έχω χρόνο».
  • Ο ίδιος πρόσθεσε πως «Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό. Είτε κάνω θέατρο δεν έχω χρόνο, είτε δεν κάνω θέατρο πάλι δεν έχω χρόνο».

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Καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ήταν το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου στη ζωή του, δηλώνοντας ότι δεν ξέρει πώς συμβαίνει αυτό.

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Συγκεκριμένα, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απευθυνόμενος στον Γιάννη Τσιμιτσέλη είπε πως «ξέρω ότι δεν έχεις χρόνο ούτε για βόλτα», ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν ξεκινήσει η εκπομπή.

Κάθε φορά προσπαθώ να προσαρμόσω τη ζωή μου και τα επαγγελματικά μου, με τέτοιο τρόπο που να μπορώ να έχω χρόνο, και πάντα κάτι τυχαίνει και στο τέλος δεν έχω χρόνο».

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Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός ανέφερε πως: «Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό. Είτε κάνω θέατρο δεν έχω χρόνο, είτε δεν κάνω θέατρο πάλι δεν έχω χρόνο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό». 

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