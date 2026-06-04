Ατοπική δερματίτιδα και καλοκαίρι: Φίλος ή εχθρός ο ήλιος;

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Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση του δέρματος, όπου ο επιδερμιδικός φραγμός είναι πιο αδύναμος και λιγότερο αποτελεσματικός. Το δέρμα χάνει πιο εύκολα νερό, αφυδατώνεται γρηγορότερα, ερεθίζεται πιο εύκολα και επιτρέπει σε αλλεργιογόνα, μικρόβια και ερεθιστικούς παράγοντες να περνούν.

Της Αρετής Μανιώτη, παιδίατρος

Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει ανοσοτροποποιητική και αντιφλεγμονώδη δράση. Γι’ αυτό και σε αρκετά παιδιά με ατοπική δερματίτιδα βλέπουμε το καλοκαίρι βελτίωση. Λιγότερη φλεγμονή, λιγότερη φαγούρα, πιο ήρεμο δέρμα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην δερματολογία χρησιμοποιείται ακόμα και φωτοθεραπεία για πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Άρα… λύθηκε το θέμα;

Βγάζουμε το παιδί στον ήλιο και τέλος;

Όχι ακριβώς.

Γιατί το ατοπικό δέρμα είναι και πιο ευαίσθητο στην αφυδάτωση. Και ο ήλιος, η ζέστη, ο ιδρώτας, η άμμος, το χλώριο, ακόμα και το αλάτι μπορούν να λειτουργήσουν σαν trigger. Δηλαδή το ίδιο παιδί που τη μία εβδομάδα φαίνεται καλύτερα, την επόμενη μπορεί να εμφανίσει έξαρση επειδή ίδρωσε, ξύστηκε, αφυδατώθηκε ή ερεθίστηκε από ακατάλληλο αντηλιακό.

Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά;

Ήλιος ναι, “ψήσιμο” όχι.

Το παιδικό ατοπικό δέρμα δεν χρειάζεται έκθεση τις ώρες υψηλής UV ακτινοβολίας. Προτίμησε πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα. Το “λίγος ήλιος” είναι θεραπευτικό. Το έγκαυμα είναι φλεγμονή.

Αντηλιακό με σωστή σύνθεση.

Διάλεξε παιδικό αντηλιακό SPF 50, ευρέος φάσματος (UVA + UVB), χωρίς άρωμα και χωρίς αλκοόλη, ιδανικά με φυσικά φίλτρα όπως οξείδιο του ψευδαργύρου ή διοξείδιο του τιτανίου.

Ενυδάτωση πριν, όχι μόνο μετά.

Εδώ πολλοί το χάνουν. Δεν βάζουμε μόνο ενυδατική όταν το δέρμα κοκκινίσει. Η ενυδάτωση πριν την έκθεση στον ήλιο βοηθά να προστατευθεί καλύτερα ο επιδερμιδικός φραγμός.

Ο ιδρώτας είναι ύπουλος trigger.

Ο ιδρώτας αλλάζει το pH του δέρματος και μπορεί να προκαλέσει έντονο κνησμό. Αν το παιδί ιδρώσει, γρήγορο ξέβγαλμα με χλιαρό νερό και επαναενυδάτωση.

Μετά τη θάλασσα ή την πισίνα… μην το ξεχάσεις.

Αλάτι και χλώριο μπορεί σε κάποια παιδιά να βοηθούν και σε άλλα να ερεθίζουν. Δεν υπάρχει “ένα σωστό για όλους”. Αυτό που υπάρχει πάντα είναι ξέβγαλμα, ταμποναριστό σκούπισμα — όχι τρίψιμο σαν να καθαρίζουμε τζάμι — και άμεση εφαρμογή emollient.

Δεν χρειάζεται να φοβηθείς τον ήλιο, τη θάλασσα ή το καλοκαίρι. Χρειάζεται απλώς να ακούσεις το δέρμα του παιδιού σου. Γιατί κάθε ατοπικό δέρμα έχει τον δικό του τρόπο να λέει: “αυτό μου κάνει καλό” και “αυτό με ενοχλεί”