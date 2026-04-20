Σούπερ ντόμινο αλλαγών στην ΕΡΤ – Στο κάδρο και η Μπέττυ Μαγγίρα

Αλλαγές που φέρνουν τα πάνω-κάτω και τοποθετούν νέα πρόσωπα στο κάδρο έρχονται στην ΕΡΤ μετά την επικείμενη έξοδο της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου προς τον ΣΚΑΪ.

Παρά τον αρχικό αιφνιδιασμό για τη διαφαινόμενη αποχώρηση του διδύμου και της εκπομπής «Στούντιο 4» έπειτα από πέντε χρόνια, η ΕΡΤ ξεκινά τις πρώτες ασκήσεις επί χάρτου για να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα με κενό το slot 15:00 με 18:00.

Πηγές από το Ραδιομέγαρο αναφέρουν ότι η συγκυρία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για αλλαγές. Τα σενάρια που εξετάζει η διοίκηση της ΕΡΤ είναι δύο. Ή θα δημιουργήσουν ένα νέο δίδυμο παρουσιαστών που θα πάρει τη θέση της Ν. Ζαμπέτογλου και του Θ. Αναγνωστόπουλου στη μεσημεριανή απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1, ή θα μεταφέρουν στη ζώνη του «Στούντιο 4» άλλο δίδυμο παρουσιαστών της ΕΡΤ, προκαλώντας σούπερ ντόμινο αλλαγών. Μια εκδοχή που φέρεται να εξετάζεται είναι να μετακινηθούν στη μεσημεριανή ζώνη ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά με το «Πρωίαν σε είδον», εφόσον και οι δύο συμφωνήσουν να συνεχίσουν μαζί και μάλιστα σε νέα ζώνη. Στο κάδρο με τις αλλαγές και τις καραμπόλες που αναμένονται στην ΕΡΤ μπαίνει εκ νέου και το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα.

Η διοίκηση είναι στην τελική φάση των συζητήσεων με την παρουσιάστρια για τις έκτακτες εκπομπές που θα μεταδοθούν πριν και μετά τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλαίσιο διευρύνεται με ορίζοντα σταθερής συνεργασίας που θα αφορά και την επόμενη σεζόν με παρουσία στο ημερήσιο off-peak πρόγραμμα. Σε περίπτωση που οι Σεργουλόπουλος – Μελιτά μετακινηθούν στη μεσημεριανή ζώνη, η Μπ. Μαγγίρα ενδέχεται να αποτελέσει μέρος της λύσης που αναζητείται, αναλαμβάνοντας ένα από τα πρωινά slot.

