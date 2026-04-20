Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μίας γυναίκας, ηλικίας 51 ετών, η οποία έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού. Το περιστατικό συνέβη στις 08:35 και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου.

Οι πρώτες μαρτυρίες, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, αναφέρουν ότι η γυναίκα άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε στο κενό. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών, καθώς στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν το σημείο.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι συνάδελφοί της είναι σοκαρισμένοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η 55χρονη έπεσε, με το σενάριο της αυτοχειρίας να είναι το πιο ισχυρό.