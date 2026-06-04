Συναγερμός στην Κοζάνη: Εντοπίστηκαν κρούσματα ψώρας στο Τιάλειο Γηροκομείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μεγάλη ανησυχία και αναβρασμός επικρατεί στους συγγενείς των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Τιάλειο Γηροκομείο Κοζάνης, έπειτα από την αποκάλυψη για ύπαρξη κρουσμάτων ψώρας στη δομή.

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο μπαίνει η στάση της διεύθυνσης του ιδρύματος αλλά και της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, καθώς προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η κατάσταση.

Η απάντηση του υπευθύνου: «Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα»

Σύμφωνα με το Kozanimedia, ο ιερέας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, ο οποίος εκτελεί χρέη υπευθύνου λειτουργίας του γηροκομείου, επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός.

«Είμαι στο δρόμο και οδηγώ και δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα και ήδη έχει επιληφθεί το τμήμα Υγιεινής της Περιφέρειας» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ιερέας διαβεβαίωσε πως εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και ότι περισσότεροι από ένας δερματολόγοι επισκέφθηκαν τη δομή για να εξετάσουν τους ηλικιωμένους.

«Δεν μπορώ να κάνω 110 τηλέφωνα» – Σιγή ιχθύος προς τους συγγενείς

Ένα από τα κυριότερα σημεία τριβής αποτελεί η πλήρης έλλειψη ενημέρωσης προς τους συγγενείς των τροφίμων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους καταβάλλουν κανονικά τα τροφεία τους. Όταν ο υπεύθυνος ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Δεν μπορώ να κάνω 110 τηλέφωνα».

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον ίδιο τον ιερέα, το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στις 15 Μαΐου. Ωστόσο, η επίσημη ανακοίνωση για την απαγόρευση των επισκεπτηρίων εκδόθηκε με τεράστια καθυστέρηση, μόλις στις 2 Ιουνίου.

Παρέμβαση της Διεύθυνσης Υγιεινής μετά από καταγγελία εργαζόμενης

Σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται και για τα αντανακλαστικά της διεύθυνσης, καθώς η κινητοποίηση των αρχών δεν φαίνεται να έγινε με δική της πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, επισκέφθηκε το γηροκομείο την Τρίτη 2 Ιουνίου, κατόπιν σχετικής επιστολής-καταγγελίας που απέστειλε εργαζόμενη της δομής.

Όταν ο κ. Βαχτσεβάνος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι οι αρχές κινητοποιήθηκαν από εργαζόμενη και όχι από τη διεύθυνση, αρνήθηκε να πάρει θέση, δηλώνοντας: «Δεν έχω να απαντήσω τίποτα σε αυτό, ρωτήστε την εργαζόμενη».

Εργαζόμενη του νοσοκομείου απέστειλε επιστολή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στον ΕΟΔΥ, προκειμένου να τους ενημερώσει και να ληφθούν μέτρα.