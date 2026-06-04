Λάρισα: Μία σύλληψη στην επιχείρηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Γιάννουλη

Οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη στη Γιάννουλη Λάρισας, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για κύκλωμα που εμπλέκεται σε απάτες και εκβιασμούς επιχειρηματιών. Η υπόθεση αφορά μια οικογένεια Ρομά που φέρεται να εξαπατούσε θύματα με την πώληση δήθεν χρυσών λιρών σε χαμηλή τιμή, ενώ υπήρξαν και απειλές κατά της ζωής όσων ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Γιάννουλη Λάρισας, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για κύκλωμα που εμπλέκεται σε απάτες και εκβιασμούς επιχειρηματιών.
  • Το κύκλωμα εξαπατούσε θύματα με το πρόσχημα της πώλησης χρυσών λιρών σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς, ενώ όσοι αντιδρούσαν δέχονταν απειλές κατά της ζωής τους.
  • Η πρόσφατη σύλληψη αφορά συγγενικό πρόσωπο για οπλοκατοχή, ενώ προηγήθηκε μεγάλη επιχείρηση τον Μάρτιο με τέσσερις συλλήψεις και την εύρεση όπλων και ναρκωτικών.

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Σε μία σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επιχείρηση που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από το πρωί της Πέμπτης (4/6) στη Γιάννουλη, της Λάρισας, στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται σε απάτες και εκβιασμούς σε βάρος επιχειρηματιών.

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Πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν ότι κλιμάκιο αξιωματικών από την Αθήνα πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες σε δύο κατοικίες οικογένειας Ρομά, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Η «κομπίνα»

Η οικογένεια παρουσιαζόταν ως κάτοχος μεγάλης περιουσίας, προσεγγίζοντας υποψήφια θύματα με το πρόσχημα της πώλησης χρυσών λιρών. Παρουσίαζαν ως επενδυτική ευκαιρία την πώληση χρυσών λιρών σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς κι έτσι εξαπατούσαν τα θύματά τους, τα οποία κατέβαλαν μεγάλα ποσά για να αγοράσουν τις δήθεν χρυσές λίρες σε τιμή ευκαιρίας, κάτι που δεν συνέβαινε. Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν ότι είχαν εξαπατηθεί και ζητούσαν εξηγήσεις ή την επιστροφή των χρημάτων τους, φέρονται να δέχονταν απειλές κατά της ζωής τους. Οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στις αρχές προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας.

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Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η σύλληψη αφορά σε συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκομένων για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου και είχε οδηγήσει σε τέσσερις συλλήψεις. Οι τρεις εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκαν, ενώ ο τέταρτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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Στις έρευνες του Μαρτίου, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας.

 

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