Λάρισα: Μία σύλληψη στην επιχείρηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Γιάννουλη

Σε μία σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επιχείρηση που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από το πρωί της Πέμπτης (4/6) στη Γιάννουλη, της Λάρισας, στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται σε απάτες και εκβιασμούς σε βάρος επιχειρηματιών.

Πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν ότι κλιμάκιο αξιωματικών από την Αθήνα πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες σε δύο κατοικίες οικογένειας Ρομά, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Η «κομπίνα»

Η οικογένεια παρουσιαζόταν ως κάτοχος μεγάλης περιουσίας, προσεγγίζοντας υποψήφια θύματα με το πρόσχημα της πώλησης χρυσών λιρών. Παρουσίαζαν ως επενδυτική ευκαιρία την πώληση χρυσών λιρών σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς κι έτσι εξαπατούσαν τα θύματά τους, τα οποία κατέβαλαν μεγάλα ποσά για να αγοράσουν τις δήθεν χρυσές λίρες σε τιμή ευκαιρίας, κάτι που δεν συνέβαινε. Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν ότι είχαν εξαπατηθεί και ζητούσαν εξηγήσεις ή την επιστροφή των χρημάτων τους, φέρονται να δέχονταν απειλές κατά της ζωής τους. Οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στις αρχές προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η σύλληψη αφορά σε συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκομένων για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου και είχε οδηγήσει σε τέσσερις συλλήψεις. Οι τρεις εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκαν, ενώ ο τέταρτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στις έρευνες του Μαρτίου, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας.