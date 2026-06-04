Τραμπ: Χαρακτηρίζει «αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων που διατάσσει το τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα ένα ψήφισμα που ενέκρινε χθες η Βουλή των Αντιπροσώπων που διατάσσει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλά για μια «αντιπατριωτική» ενέργεια που διαταράσσει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Ποιος θα έκανε κάτι τόσο αντιπατριωτικό; Ξέρουν πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», συνοψίζει το κείμενο του χθεσινού ψηφίσματος.

Ωστόσο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε με τις ψήφους τεσσάρων Ρεπουμπλικανών βουλευτών, έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του Αμερικανού προέδρου.

Οι Δημοκρατικοί «θα προτιμούσαν να δουν τη χώρα μας να αποτυγχάνει παρά να μου δώσουν μια ακόμη μια νίκη», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, επικρίνοντας σφόδρα τους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που ψήφισαν το κείμενο.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει τερματιστεί: εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του προέδρου, τονίζοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ιδίως για την επιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.