Καλιφόρνια: Αερόστατο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυλή σπιτιού – Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα απρόσμενο –και εντυπωσιακό– περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στην Καλιφόρνια, όταν αερόστατο με 13 επιβαίνοντες πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυλή κατοικίας, αφήνοντας άναυδο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Temecula, με το σχετικό βίντεο να καταγράφει τη στιγμή που το τεράστιο αερόστατο κατεβαίνει αργά μέσα σε μια κατάφυτη αυλή.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Χάντερ Πέριν, δημοσίευσε το βίντεο στο διαδίκτυο, δείχνοντας το αερόστατο να μεταφέρει 13 άτομα καθώς προσγειώνεται σχεδόν δίπλα στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε, δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό μέχρι τη στιγμή που ένας γείτονας του χτύπησε την πόρτα.

Σύμφωνα με το KABC, ο Πέριν παρακολουθούσε τηλεόραση περίπου στις 8:30 το πρωί τοπική ώρα, όταν ενημερώθηκε για το ασυνήθιστο συμβάν.

«Μόλις προσγειώθηκαν στην αυλή σου!»

«Πάω και ανοίγω την πόρτα. Αυτός ο τύπος μου λέει: “Μόλις προσγειώθηκαν στην αυλή σου!!!” Και εγώ λέω: “Τι!;”», περιέγραψε.

Ο Χάντερ Πέριν και η σύζυγός του, Τζένα , έτρεξαν αμέσως έξω για να δουν τι είχε συμβεί.

Το βίντεο καταγράφει ένα καλάθι γεμάτο επιβάτες –ασυνήθιστα ψύχραιμους– να χαμογελούν και να χαιρετούν τον ιδιοκτήτη και τους γείτονες.

Ο ρόλος του χειριστή και η αιτία

Σύμφωνα με τον Πέριν, ο χειριστής του αερόστατου του εξήγησε ότι ο άνεμος κόπασε, αναγκάζοντάς τους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση.

«Ανοίγω τη συρόμενη γυάλινη πόρτα και υπάρχει ένα καλάθι με δεκατρία άτομα στην αυλή μου!».

«Ο πιλότος ήταν εξαιρετικός. Το κατέβασε ακριβώς μέσα, κατευθείαν στην αυλή, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Το αερόστατο δεν πιάστηκε πουθενά. Κανείς δεν τραυματίστηκε», ανέφερε.

Σύμφωνα με το βίντεο, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το καλάθι, ενώ το αερόστατο ασφαλίστηκε με ιμάντα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την αυλή.

«Αυτό είναι τρελό»

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και η Μπριάνα Αβάλος, η οποία πραγματοποιούσε τη βόλτα με αερόστατο για να γιορτάσει τη 10η επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της.

Όπως ανέφερε: «Στην αρχή ήμουν σε φάση: “Θεέ μου! Είμαστε σε μια αυλή! Αυτό είναι τρελό!”».

«Μας είπε ότι δεν υπάρχει αρκετός άνεμος, γιατί ο άνεμος κάπως… σταμάτησε λίγο. Και μας είπε: “Θα προσγειωθούμε”. Και μας είχε μείνει μόνο λίγη ποσότητα καυσίμου», πρόσθεσε.