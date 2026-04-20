Ο Alpha «χτυπά» με το νέο ψυχολογικό θρίλερ «Οι άλλοι»

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ALPHA

Με νέες προτάσεις και δυνατές προσθήκες συνεχίζει ο Alpha την επένδυση στη μυθοπλασία για την επόμενη σεζόν. Στο νέο πρόγραμμά του, μάλιστα, κρατά περίοπτη θέση για μίνι σειρές με θεματολογία και καστ που θα συζητηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο δυνατό χαρτί στη φαρέτρα του καναλιού είναι η σειρά με τίτλο «Οι άλλοι». Πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία crime, που αποτελεί ελληνική μεταφορά της βραζιλιάνικης σειράς «Os outros» («The others»).

Η σειρά θίγει το ζήτημα του bullying στην εφηβική ηλικία και τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτό οι οικογένειες, ενώ συγκεντρώνει ένα δυνατό καστ και σηματοδοτεί μια σημαντική επιστροφή. Ένδεκα χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και πέντε χρόνια μετά την «Αγγελική», ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στον Alpha για έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Θα υποδυθεί τον πατέρα ενός εφήβου που βιώνει ακραία βία στο σχολικό περιβάλλον.

Στον Alpha επιστρέφει και η Μαρίνα Καλογήρου, που θα υποδυθεί τη σύζυγο του Π. Βλάχου. Με πρωταγωνιστικό ρόλο θα μετάσχουν στη σειρά ο Νίκος Ψαρράς και η Μαρία Ναυπλιώτου, που θα υποδυθούν το έτερο ζευγάρι γονιών. Δύο ακόμα ηθοποιοί που φέρονται να έχουν «κλειδώσει» στο ψυχολογικό θρίλερ είναι η Αγλαΐα Παππά και ο Χάρης Φραγκούλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο γειτονικά ζευγάρια που σοκάρονται όταν οι έφηβοι γιοι τους έρχονται σε σύγκρουση. Η ρήξη ανάμεσα στις δύο οικογένειες κλιμακώνεται φτάνοντας σε ακραία επίπεδα με αδιανόητες προεκτάσεις.

Τη διασκευή του σεναρίου έχουν αναλάβει ο Βασίλης Ρίσβας και η Ελενα Σακαλή, ενώ τη σκηνοθεσία θα υπογράψει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αλέξανδρος Αβρανάς, στην πρώτη του τηλεοπτική δουλειά. Η σειρά θα περιλαμβάνει συνολικά 12 επεισόδια, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Prima Visione. Η βραζιλιάνικη εκδοχή έκανε πρεμιέρα το 2023 σε πλατφόρμα της λατινικής Αμερικής και βρίσκεται ήδη στον τρίτο κύκλο.

 

