Λιοσίων: Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή – Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Μάχη για τη ζωή της εξακολουθεί να δίνει η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή και εγκαταλείφθηκε, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι, στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους ο 16χρονος οδηγός της μηχανής με καταγωγή από το Σουδάν. Όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είπε ότι πήγαινε στο τμήμα για να παραδοθεί. Όπως έγραψε το enikos.gr, ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή του καθώς είχε ταυτοποιηθεί και είχε σφίξει ο κλοιός γύρω του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο 16χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή. Επίσης δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Μετά την σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

«Έπεσαν κάτω, σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν σταμάτησαν κι εγώ προσπάθησα να τους σταματήσω απλώς περνούσαν άλλα αυτοκίνητα από μπροστά και φοβήθηκα ότι θα γίνει άλλη ζημιά» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και η μοτοσικλέτα, η οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, που έχουν πάρει αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τρεις ακόμη συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε ακόμη τρεις συλλήψεις για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Μαρτίου στην οδό Λιοσίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής η οποία πήγε δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης όπου έκανε ψευδή κατάθεση πως η μοτοσυκλέτα της είχε δήθεν κλαπεί, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Παράλληλα η 20χρονη υπέδειξε έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής ο οποίος και συνελήφθη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, γι’ αυτό και τους πέρασαν χειροπέδες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη ισχυρίστηκε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει τη μηχανή στον οδηγό έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για διανομές.

Τέλος συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και παραδέχθηκε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς ποιος οδηγούσε τη μηχανή και έτσι ξεκίνησαν οι αναζητήσεις.

Ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη στον συνεπιβάτη για τα κακουργήματα της εγκατάλειψης σε τροχαίο από κοινού με οδηγό, ο οποίος έχει εμπλακεί σε ατύχημα που προκύπτει κίνδυνος για ζωή και σωματική βλάβη από υπόχρεο.

Στους δυο 20χρονους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα της απόπειρας παρεμπόδισης δικαιοσύνης και της ψευδούς κατάθεσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Ο οδηγός της μηχανής θα οδηγηθεί τη Δευτέρας ενώπιον του εισαγγελέα.

«Θέλω να γίνει το παιδί μου καλά»

Η μητέρα της 16χρονης που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της κόρης της στο νοσοκομείο ΚΑΤ ξέσπασε μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ψέματα και να φαίνεται μέσα από βίντεο η όλη κατάσταση. Για ‘μένα θα είναι ότι το παιδί μου να γίνει καλά και να βγει έξω. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα κανονιστούν από τους νόμους. Έχει περιοριστεί η αιμορραγία που είχε στο στομάχι, από εκεί το έχουμε αποκλείσει ως ένα σημείο όμως όταν θα αρχίσει να αποσυνδέεται από τα μηχανήματα δεν ξέρουμε πως μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός. Ή μπορεί να αργήσει, δηλαδή, να συνέλθει το παιδί ή μπορεί να έχουμε κάποια περαιτέρω αιμορραγία εσωτερική”.

«Δεν πρόκειται να φύγω από το παιδί μου, δεν πρόκειται να φύγω, θα είμαι εδώ βράχος, ακόμα και να πέσω κάτω, δεν έχω όρεξη ούτε να φάω ούτε να πιώ αρκεί να το δω και να το δω να συνέρχεται, ζω μόνο για τα παιδιά μου» πρόσθεσε ακόμη η μητέρα της 16χρονης.