Λιοσίων: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη – Θέμα χρόνου η σύλληψη του

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε μια 16χρονη στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, την ώρα που η κοπέλα διέσχιζε τον δρόμο, και την εγκατέλειψε. Ο κλοιός έχει σφίξει γύρω από τον δράστη και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή του. Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

3 συλλήψεις από την αστυνομία

Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Μαρτίου στην οδό Λιοσίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής η οποία πήγε δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης όπου έκανε ψευδή κατάθεση πως η μοτοσυκλέτα της είχε δήθεν κλαπεί, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Η 20χρονη νοίκιαζε τη μηχανή στον οδηγό

Παράλληλα η 20χρονη υπέδειξε έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής ο οποίος και συνελήφθη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, γι’ αυτό και τους πέρασαν χειροπέδες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 20χρονη ισχυρίστηκε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει τη μηχανή στον οδηγό έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για διανομές.

Τέλος συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και παραδέχθηκε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς ποιος οδηγούσε τη μηχανή και έτσι ξεκίνησαν οι αναζητήσεις.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Μετά την σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και η μοτοσικλέτα, η οποία έχει εντοπιστεί από τους αστυνομικούς, που έχουν πάρει αποτυπώματα και γενετικό υλικό.