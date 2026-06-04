Λίβανος: Κι άλλος διασώστης νεκρός από Ισραηλινό βομβαρδισμό

Ένας διασώστης σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ασθενοφόρο στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων (NNA), το οποίο επικαλείται το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως αναφέρθηκε, το πλήγμα σημειώθηκε στην πόλη Ζιμπντίν του διαμερίσματος Ναμπατίε και είχε στόχο πλήρωμα ασθενοφόρου που επιχειρούσε στην περιοχή, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παραϊατρικού και τον τραυματισμό ενός ακόμη μέλους της ομάδας διάσωσης.

Το NNA αναφέρει ότι πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, την οποία οι λιβανικές αρχές αποδίδουν σε ισραηλινές επιχειρήσεις με στόχο διασώστες και υποδομές υγείας. Η υπηρεσία στην οποία ανήκε το πλήρωμα φέρεται να συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, το λιβανικό υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε ότι δύο ακόμη εργαζόμενοι στον τομέα των πρώτων βοηθειών σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό πλήγμα την ίδια ημέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών διασωστών και υγειονομικού προσωπικού σε τουλάχιστον 130 από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ – Χεζμπολάχ τον Μάρτιο.