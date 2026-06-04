Ρωσία: Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην Κριμαία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η επίθεση έπληξε μη κατοικήσιμα κτίρια, χωρίς ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, να διευκρινίσει το είδος της. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο.

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Διεθνή Νέα

Ukraine - Russia - War, Πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη της Κριμαίας.
  • Η επίθεση, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπληξε μη κατοικήσιμα κτίρια, σύμφωνα με τον επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.
  • Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί το είδος της επίθεσης.

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη σε επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Σιμφερόπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία από το 2014, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας εχθρικού πλήγματος σε κτίρια, που δεν είναι κατοικίες, στη Σιμφερόπολη», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.

Ο κυβερνήτης της προσαρτημένης στη Ρωσία περιοχής δεν διευκρίνισε το είδος της επίθεσης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο.

Πηγές: Reuters – ΑΠΕ

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