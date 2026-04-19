ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα – Πολλοί τραυματίες

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

sCREENSHOT

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για περιστατικό πυροβολισμών κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, όπου «πολλαπλά άτομα» τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της πόλης Άιοβα Σίτι, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με το ABC News.

Jacob Strom/ Iowa's News Now

Πυροβολισμοί μετά από μεγάλη συμπλοκή

Οι αρχές ανέφεραν ότι έλαβαν κλήση για «μεγάλη συμπλοκή» στο τετράγωνο 100 της οδού Ιστ Κόλετζ Στριτ στις 1:46 π.μ.

Όπως σημειώνεται, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, άκουσαν πυροβολισμούς.

Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε μέσω ειδοποίησης ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στις οδούς Κόλετζ και Κλίντον.

Έκκληση για αποφυγή της περιοχής

«Οι πρώτοι διασώστες βρίσκονται στο σημείο. Υπάρχουν επιβεβαιωμένα θύματα», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ενημέρωση στις 2:03 π.μ., καλώντας το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Βίντεο από το σημείο:

