Γάζα: Τουλάχιστον 9 νεκροί, ανάμεσα τους 4 παιδιά, και πολλοί τραυματίες σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε διαμερίσματα κατοικιών

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Ο αριθμός των νεκρών από τέσσερις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε διαμερίσματα κατοικιών σε όλη την πόλη της Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει αυξηθεί σε εννέα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, ενώ πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου αλ-Σίφα, που επικαλείται το Al Jazeera Arabic.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τις επιθέσεις χωρίς να εκδώσουν καμία προειδοποίηση προς τους πολίτες.

Όπως αναφέρεται, τέσσερις ταυτόχρονες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν την πόλη, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να ελέγξουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Οι άνθρωποι αιφνιδιάστηκαν καθώς οι επιθέσεις ξέσπασαν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ πολλοί κοιμόντουσαν.

Μάρτυρες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές καθώς μια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, ήταν παγιδευμένη μέσα σε φλεγόμενα διαμερίσματα.

Τα σωστικά συνεργεία αγωνίστηκαν να φτάσουν σε όσους είχαν αποκλειστεί και οι γιατροί δήλωσαν ότι πολλά θύματα αντιμετώπιζαν σοβαρά εγκαύματα.

Αυτές οι γενοκτονικές επιθέσεις έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας και το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει περισσότερες από 3.000 παραβιάσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Πηγή: Aljazeera