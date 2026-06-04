ΟΗΕ: Η Γερμανία δεν εξασφάλισε έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας λόγω της υποστήριξης της σε Ουκρανία και Ισραήλ

Η Γερμανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μιας από τις δύο εκ περιτροπής έδρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχουν οριστεί για τις ευρωπαϊκές χώρες, αφού η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν περισσότερες ψήφους στη Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η υποστηρικτική στάση της χώρας απέναντι σε Ουκρανία και Ισραήλ μπορεί να «κόστισε ψήφους».

Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία ανέδειξε την Πορτογαλία με 134 ψήφους και την Αυστρία με 131, ενώ η Γερμανία έλαβε 104 ψήφους από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, αναγνώρισε ότι οι θέσεις του Βερολίνου σε ζητήματα όπως η στήριξη προς την Ουκρανία και το Ισραήλ ενδέχεται να επηρέασαν την ψηφοφορία.

«Έχουμε πάντα μια σαφή στάση σε ορισμένα ζητήματα, και αυτές είναι θέσεις που δεν συμμερίζονται όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε ο Βάντεφουλ, προσθέτοντας ότι η «ειδική ευθύνη» της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ στη Μέση Ανατολή ενδέχεται επίσης να κόστισε ψήφους.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας εκλέχθηκαν επίσης η Ζιμπάμπουε και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο χωρίς αντίπαλο, ενώ η Κιργιζία επικράτησε των Φιλιππίνων για μία έδρα που εκπροσωπεί την Ασία.

Οι νέες μη μόνιμες χώρες-μέλη θα αναλάβουν καθήκοντα στο ισχυρό όργανο του ΟΗΕ από τις αρχές του 2027, με διετή θητεία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελείται συνολικά από 15 έδρες, εκ των οποίων οι πέντε είναι μόνιμες και ανήκουν σε Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.