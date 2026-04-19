Χολαργός: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Οργάνωνε δραστηριότητες με ποδήλατα για ανήλικους σε Υμηττό και Πάρνηθα

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

παιδική πορνογραφία

Για παιδική πορνογραφία συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. ένας 46χρονος από τον Χολαργό που διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα για ανήλικους σε βουνά της Αττικής.

Ο άνδρας συνελήφθη στο σπίτι του στον Χολαργό από κλιμάκιο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία οπτικοακουστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 46χρονου στον Χολαργό

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας που έγινε στο σπίτι του την Πέμπτη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, στους οποίους βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο πορνογραφικό υλικό δεν συμμετείχαν παιδιά από την Ελλάδα.

Είχε συλληφθεί για παρόμοια υπόθεση το 2013

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος είχε συλληφθεί και το 2013 για παρόμοια υπόθεση, και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.  Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 46χρονος είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες με ποδήλατα στον Υμηττό και την Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά φωτογραφίες από τις εξορμήσεις στο διαδίκτυο.

Η έρευνα άρχισε ύστερα από σήμα της Europol, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από τη χώρα μας που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων. Η ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην ταυτοποίηση του υπόπτου, με αποτέλεσμα τον άμεσο σχεδιασμό αστυνομικής επιχείρησης, την έφοδο στο σπίτι του και τη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το μεσημέρι της Τρίτης.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

