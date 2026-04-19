Τραγωδία στην Πάτρα: 58χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε λίγο πριν από την κηδεία της αδελφής του

Σε αυτοκτονία αποδίδεται από τις Αρχές ο θάνατος του 58χρονου που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής 19/4 στο πλατύσκαλο του σπιτιού του στο Ακταίο, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατάστημα εστίασης στο Ρίο, έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια βγήκε έξω και αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tempo24.news, ο 58χρονος φαίνεται πως δεν άντεξε τον θάνατο της αδελφής του, της οποίας η κηδεία θα γινόταν σήμερα. Η απώλεια της αδελφής του, που υπηρετούσε ως δικαστικός στην Αθήνα, τον συγκλόνισε και φέρεται να αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Πάτρα

Όλα ξεκίνησαν όταν σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και την Αστυνομία για φωτιά στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου απέναντι από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά, και όταν οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι για να σβήσουν την φωτιά, εντόπισαν τον 58χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μία καραμπίνα.

Στην συνέχεια ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται δώσει απαντήσεις για την ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου, ενώ η αστυνομία διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό.