Υεμένη: Οι Χούθι απειλούν με κλείσιμο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθι προειδοποίησε ότι το κίνημα ενδέχεται να προχωρήσει στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, εάν συνεχιστούν –όπως υποστηρίζει– οι ενέργειες των ΗΠΑ που παρεμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία, σύμφωνα με το Middle East Eye.

Ο Χουσεΐν αλ-Έζι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Χούθι στη Σαναά, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μια τέτοια απόφαση θα είναι αδύνατο να ανατραπεί.

«Κανείς δεν θα μπορέσει να το ανοίξει»

«Αν η Σαναά αποφασίσει να κλείσει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τότε ούτε όλη η ανθρωπότητα, ούτε τα jinn (πνεύματα στην ισλαμική θεολογία) δεν θα μπορέσουν να το ανοίξουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη διεθνή κοινότητα να τερματίσουν πολιτικές που –κατά τον ίδιο– εμποδίζουν την ειρήνη και να σεβαστούν τα δικαιώματα του λαού της Υεμένης.

Κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο

Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, ιδιαίτερα για τη μεταφορά πετρελαίου και ενεργειακών πόρων μεταξύ Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και Ασίας.