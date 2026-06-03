Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σε φορτισμένο κλίμα η δίκη των τριών φίλων του δράστη – Τι κατέθεσε ο πατέρας του θύματος

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Με την κατάθεση του πατέρα του θύματος και σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, άρχισε η δίκη των τριών φίλων του δράστη της δολοφονίας του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, τον περασμένο Απρίλιο στον Άγιο Δημήτριο.

Οι τρεις φίλοι του δράστη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Πρόκειται για δύο 20χρονες γυναίκες και έναν συνομήλικό τους.

Ο πατέρας του θύματος ήταν ο πρώτος που κατέθεσε στο δικαστήριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και περιέγραψε την στιγμή που ενημερώθηκε από την υπηρεσία του για περιστατικό στο πάρκο Ασυρμάτου. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και βρέθηκε αντιμέτωπος με το θέαμα του νεκρού παιδιού του, στο ίδιο μέρος όπου, όπως είπε, συνήθιζαν να παίζουν μαζί μπάλα.

Στην κατάθεσή του, ο πατέρας του 27χρονου αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε ο γιος του με τη δεύτερη κατηγορούμενη, την πρώην σύντροφό του. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην κατηγορούμενη, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς και αποχώρησε προσωρινά από την αίθουσα, φωνάζοντας «Δεν αντέχω άλλο», με τη μητέρα του θύματος να απαντά «Εγώ δεν μπορώ».

Ο πατέρας του θύματος εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, 20 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο τη στιγμή της δολοφονίας, γνώριζε εκ των προτέρων τι επρόκειτο να συμβεί.

Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής της δίκης

Νωρίτερα, η πλευρά των κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν τον διαχωρισμό της υπόθεσης και την παραπομπή του νεαρού κατηγορουμένου σε δίκη για συνέργεια.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων.