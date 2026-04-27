Άγιος Δημήτριος: Στις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του δράστη της δολοφονίας – Ξέσπασε σε λυγμούς η σύντροφός του

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

δολοφονία Άγιος Δημήτριος

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με κατηγορούμενους τους τρεις φίλους του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 27χρονου, στον Άγιο Δημήτριο.

Οι κατηγορούμενοι, όλοι τους ηλικίας 20 ετών, κάθισαν στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας το αδίκημα της υπόθαλψης, καθώς η δικογραφία τούς φέρει να συνάντησαν τον δράστη αμέσως μετά το έγκλημα και να ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τη μοιραία επίθεση με μαχαίρι κατά του θύματος.

Φορτισμένο το κλίμα στο δικαστήριο

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η ατμόσφαιρα εντός της δικαστικής αίθουσας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με την σύντροφο του δράστη να ξεσπά σε λυγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο δικαστήριο παρέστη και ο πατέρας του 27χρονου θύματος, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η διαδικασία αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε δικονομικά ζητήματα, καθώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων αιτήθηκαν αρχικά αναβολή λόγω κωλύματος. Παρά την αντίθετη εισήγηση της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος, προκειμένου να υπάρξει άμεση πρόοδος στη δίκη, το δικαστήριο αποφάσισε τελικά τη διακοπή της για τις 20 Μαΐου.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του θύματος, ο οποίος ανέφερε η υπόθεση αφορά την ανθρωποκτονία ενός παιδιού.

Σημειώνεται πως η απολογία του 20χρονου δράστη έχει προγραμματιστεί για αύριο στο Ναυτοδικείο και αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η δολοφονία του 27χρονου.

Ο ίδιος, ενώπιον των αστυνομικών εμφανίστηκε μετανιωμένος και επέμεινε πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον 27χρονο Θεόφιλο, ζητώντας συγγνώμη στην οικογένειά του.

Φαρμακοποιοί: Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και δέμα προς παράδοση

Η κλινική έρευνα στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum με πρωτοβουλία του HACRO

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Nτομάτες και αγγούρια: Σε καθοδική πορεία οι τιμές – Αναλυτικοί πίνακες

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»
περισσότερα
14:48 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Άρχισε η δίκη του Γάλλου για την θανατηφόρα παράσυρση της 36χρονης – Τι κατέθεσε ψυχίατρος για τον δράστη

Με την κατάθεση ψυχιάτρου άρχισε σήμερα η δίκη του 35χρονου Γάλλου για την υπόθεση της θανατηφ...
14:43 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός έπειτα από καταγγελία για παρενόχληση κρατούμενης

Συνελήφθη ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε μία κρατούμε...
14:24 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε στο όχημά του πάνω από 32 κιλά κάνναβης

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε χθ...
14:06 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αττική: Συνελήφθησαν 10 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις σε 21.076 ελέγχους

Στη σύλληψη 20 οδηγών, εκ των οποίων οι 10 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησαν οι αστυνομικοί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς