Άγιος Δημήτριος: Στις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του δράστη της δολοφονίας – Ξέσπασε σε λυγμούς η σύντροφός του

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με κατηγορούμενους τους τρεις φίλους του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 27χρονου, στον Άγιο Δημήτριο.

Οι κατηγορούμενοι, όλοι τους ηλικίας 20 ετών, κάθισαν στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας το αδίκημα της υπόθαλψης, καθώς η δικογραφία τούς φέρει να συνάντησαν τον δράστη αμέσως μετά το έγκλημα και να ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τη μοιραία επίθεση με μαχαίρι κατά του θύματος.

Φορτισμένο το κλίμα στο δικαστήριο

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η ατμόσφαιρα εντός της δικαστικής αίθουσας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με την σύντροφο του δράστη να ξεσπά σε λυγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο δικαστήριο παρέστη και ο πατέρας του 27χρονου θύματος, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η διαδικασία αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε δικονομικά ζητήματα, καθώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων αιτήθηκαν αρχικά αναβολή λόγω κωλύματος. Παρά την αντίθετη εισήγηση της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος, προκειμένου να υπάρξει άμεση πρόοδος στη δίκη, το δικαστήριο αποφάσισε τελικά τη διακοπή της για τις 20 Μαΐου.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του θύματος, ο οποίος ανέφερε η υπόθεση αφορά την ανθρωποκτονία ενός παιδιού.

Σημειώνεται πως η απολογία του 20χρονου δράστη έχει προγραμματιστεί για αύριο στο Ναυτοδικείο και αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η δολοφονία του 27χρονου.

Ο ίδιος, ενώπιον των αστυνομικών εμφανίστηκε μετανιωμένος και επέμεινε πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον 27χρονο Θεόφιλο, ζητώντας συγγνώμη στην οικογένειά του.