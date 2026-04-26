Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Όταν κατάλαβα τι συνέβη έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω» – Όσα ισχυρίζεται ο 20χρονος δράστης

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος δολοφονία

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών, ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., στον Άγιο Δημήτριο.

Ο ίδιος επέμεινε πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον 27χρονο Θεόφιλο, ζητώντας συγγνώμη στην οικογένειά του.

«Είμαι συντετριμμένος και νιώθω θλίψη για ό,τι συνέβη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Θεόφιλου. Δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσει θανάσιμα. Όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω. Επίσης επειδή θέλω να συνεργαστώ με τις αρχές θα σας πω που άφησα το μαχαίρι που χρησιμοποίησα», υποστήριξε στην κατάθεσή του ο καθ΄ομολογίαν δράστης.

Γιατί όμως επέλεξε να μην καλέσει τις αρχές και να προσπαθήσει να κρύψει τα ίχνη του; Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, «αφού έγινε το κακό ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω. Από εκεί συνέχεια ανεβαίνοντας την σκάλα και έφτασα στο επίπεδο που υπάρχει. Αφού ανέβηκα σε αυτό πέρασα το πλαίσιο όπου παλιά υπήρχε πόρτα και βγήκα έξω όπου είναι οι ηλιακοί. Πήγα σε εκείνον που είναι τέρμα δεξιά έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί. Τέλος να σας πω ότι πριν κρύψω Εκεί που σας είπα το μαχαίρι το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό».

Σημειώνεται πως την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

 

