Τραμπ για πυροβολισμούς: Το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί, αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού

Ανάρτηση για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών, έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως δεν θα είχε συμβεί τίποτα αν είχε φτιαχτεί η αίθουσα χορού στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου.

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, απαιτούν να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη Αίθουσα Χορού (Ballroom) στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου. Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ με τη Στρατιωτικά Άκρως Απόρρητη Αίθουσα Χορού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο» υποστήριξε ο Τραμπ.

«Δεν μπορεί να κατασκευαστεί αρκετά γρήγορα! Αν και όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ύψιστου επιπέδου που υπάρχουν, συν το ότι δεν υπάρχουν δωμάτια από πάνω ώστε να εισέρχονται μη ελεγμένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου. Η γελοία αγωγή για την Αίθουσα Χορού, την οποία κατέθεσε μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της και η οποία δεν έχει απολύτως κανένα έννομο συμφέρον να υποβάλει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί αμέσως. Τίποτα δεν πρέπει να επιτραπεί να επηρεάσει την κατασκευή της, η οποία είναι εντός προϋπολογισμού και σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ: Δεν πιστεύω ότι ο ύποπτος συνεργάζεται με τις αρχές

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλάνς δήλωσε στο NBC News ότι ο ύποπτος πιθανότατα στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. «Φαίνεται ότι, πραγματικά, είχε ως στόχο άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανώς συμπεριλαμβανομένου του προέδρου», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ταξίδεψε, όπως φαίνεται, με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Ο Μπλανς τόνισε ότι δεν πιστεύει πως ο ύποπτος συνεργάζεται με τους ανακριτές. Λέει ότι οι κατηγορίες εναντίον του, που θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο, θα περιλαμβάνουν επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα

Ο Τοντ Μπλάνς δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ που είναι προγραμματισμένη για αύριο.

Επικεφαλής FBI: «Χθες βράδυ είδαμε την κορυφαία εκδοχή της αμερικανικής ηγεσίας»

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, προέβη σε δήλωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τις «γενναίες αρχές επιβολής του νόμου».

«Χθες το βράδυ είδαμε τα καλύτερα στοιχεία της αμερικανικής ηγεσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Είμαι υπερήφανος που εργάζομαι για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει τόσο σθεναρά τα σώματα ασφαλείας σε όλη τη χώρα – και υπερήφανος που ηγούμαι αυτής της υπηρεσίας, η οποία εργάζεται επί 24ώρου βάσεως για να διατηρεί τους Αμερικανούς ασφαλείς».

Ο Πατέλ πρόσθεσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προέτρεψε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές.