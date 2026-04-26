Τραμπ για πυροβολισμούς: Το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί, αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Jessica Koscielniak/Reuters
Ανάρτηση για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών, έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως δεν θα είχε συμβεί τίποτα αν είχε φτιαχτεί η αίθουσα χορού στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου.

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, απαιτούν να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη Αίθουσα Χορού (Ballroom) στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου. Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ με τη Στρατιωτικά Άκρως Απόρρητη Αίθουσα Χορού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο» υποστήριξε ο Τραμπ.

«Δεν μπορεί να κατασκευαστεί  αρκετά γρήγορα! Αν και όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ύψιστου επιπέδου που υπάρχουν, συν το ότι δεν υπάρχουν δωμάτια από πάνω ώστε να εισέρχονται μη ελεγμένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου. Η γελοία αγωγή για την Αίθουσα Χορού, την οποία κατέθεσε μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της και η οποία δεν έχει απολύτως κανένα έννομο συμφέρον να υποβάλει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί αμέσως. Τίποτα δεν πρέπει να επιτραπεί να επηρεάσει την κατασκευή της, η οποία είναι εντός προϋπολογισμού και σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!» πρόσθεσε ο Τραμπ.

 

Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ: Δεν πιστεύω ότι ο ύποπτος συνεργάζεται με τις αρχές

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλάνς δήλωσε στο NBC News ότι ο ύποπτος πιθανότατα στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. «Φαίνεται ότι, πραγματικά, είχε ως στόχο άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανώς συμπεριλαμβανομένου του προέδρου», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ταξίδεψε, όπως φαίνεται, με τρένο από το Λος Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσινγκτον.

Ο Μπλανς τόνισε ότι δεν πιστεύει πως ο ύποπτος συνεργάζεται με τους ανακριτές.  Λέει ότι οι κατηγορίες εναντίον του, που θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο, θα περιλαμβάνουν επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα

Ο Τοντ Μπλάνς δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ που είναι προγραμματισμένη για αύριο.

Επικεφαλής FBI: «Χθες βράδυ είδαμε την κορυφαία εκδοχή της αμερικανικής ηγεσίας»

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, προέβη σε δήλωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τις «γενναίες αρχές επιβολής του νόμου».

«Χθες το βράδυ είδαμε τα καλύτερα στοιχεία της αμερικανικής ηγεσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Είμαι υπερήφανος που εργάζομαι για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει τόσο σθεναρά τα σώματα ασφαλείας σε όλη τη χώρα – και υπερήφανος που ηγούμαι αυτής της υπηρεσίας, η οποία εργάζεται επί 24ώρου βάσεως για να διατηρεί τους Αμερικανούς ασφαλείς».

Ο Πατέλ πρόσθεσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προέτρεψε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νευρολόγος αποκαλύπτει πώς να μειώσετε τη βιολογική ηλικία του εγκεφάλου σε 3 μήνες – Τι είναι η τεχνική «mind palace»

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν

timologio: Οι βασικές αλλαγές που φέρνει η νέα έκδοση της εφαρμογής

Apple: Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο «Clean Up»  για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα πρόσωπα και αντικείμενα από τις φωτογρα...

Από την αποστολή «Apollo» έως εξωγήινους κόσμους: Τέσσερις «πρωτιές» που μπορείτε να παρατηρήσετε στον νυχτερινό ουρανό
περισσότερα
17:24 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο δράστης είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα – Χαμός με το βίντεο που δείχνει να φυγαδεύεται πρώτα ο Βανς και μετά ο Τραμπ

Νόμιμα είχε αγοράσει τα δύο πυροβόλα όπλα του ο άνδρας που πυροβόλησε στο δείπνο των ανταποκρι...
16:12 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: Η Χεζμπολάχ «καταργεί» την εκεχειρία με τον Λίβανο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χεζμπολάχ απειλούν την κατάπαυση του πυρός ...
15:48 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Βασιλιάς Κάρολος: Στον «αέρα» η επίσκεψή του στις ΗΠΑ μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση του Λευκού Οίκου

Ο Βασιλιάς Κάρολος είναι πλήρως ενήμερος για τις εξελίξεις  μετά τους πυροβολισμούς που σημειώ...
14:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Νεκρή διάσημη influencer: Σταρ του «X-Factor» την παρέσυρε με το αυτοκίνητό της έξω από νυχτερινό κέντρο

Σοκ προκαλεί η είδηση πως η γνωστή influencer Klaudia Glam, η οποία είχε εκατοντάδες χιλιάδες ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς