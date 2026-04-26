Βασιλιάς Κάρολος: Στον «αέρα» η επίσκεψή του στις ΗΠΑ μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση του Λευκού Οίκου

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

τραμπ κάρολος
Φωτογραφία: Reuters

Ο Βασιλιάς Κάρολος είναι πλήρως ενήμερος για τις εξελίξεις  μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, και νιώθει μεγάλη ανακούφιση πληροφορούμενος ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία είναι σώοι και αβλαβείς, δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι μια σειρά συζητήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη την Κυριακή προκειμένου να εξεταστεί το πώς το περιστατικό με τους πυροβολισμούς ενδέχεται να επηρεάσει -ή όχι- τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την επίσημη επίσκεψη του Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

«Συνομιλίες θα διεξαχθούν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας για να εξετασθεί, με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και τις εκατέρωθεν ομάδες, σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου μπορούν ή όχι να επηρεάσουν τον σχεδιασμό της επίσημης επίσκεψης» που αρχίζει αύριο το απόγευμα στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επικοινωνία της προέδρου της Κομισιόν με τον Τραμπ

Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για να του εκφράσει την «αλληλεγγύη» της. «Χάρη στις υπηρεσίες ασφαλείας, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ο τραυματισμένος αστυνομικός αναρρώνει. Υπογραμμίσαμε ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στις δημοκρατίες μας», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

 

 

 

 

Νευρολόγος αποκαλύπτει πώς να μειώσετε τη βιολογική ηλικία του εγκεφάλου σε 3 μήνες – Τι είναι η τεχνική «mind palace»

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Κονδύλια 450 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγικής επιχειρηματικότητας – Μέχρι 30 Ιουνίου τα επενδυτικά σχέδια

Fuel Pass: Έως την Πέμπτη η υποβολή αιτήσεων – Τα SOS της τελευταίας στιγμής

Από την αποστολή «Apollo» έως εξωγήινους κόσμους: Τέσσερις «πρωτιές» που μπορείτε να παρατηρήσετε στον νυχτερινό ουρανό

Αστρολογία: Αν έχετε γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες, είναι καιρός να σταματήσετε να προσπαθείτε να τους ικανοποιείτε όλους
