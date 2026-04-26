Έφη Θώδη για Σταμάτη Φασουλή: «Άμα είχε νευράκια, να πάει σπίτι του»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Έφη Θώδη

Στην κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου μίλησε η Έφη Θώδη, η οποία φέτος συμμετέχει στο «J2US». Στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν την Κυριακή 26 Απριλίου, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στα σχόλια που έκανε η Εύη Δρούτσα αλλά και ο Σταμάτης Φασουλής, μετά την εμφάνισή της με τον Dj Deleasis.

Συγκεκριμένα, η Έφη Θώδη είπε στις δηλώσεις της: «Εισέπραξα μια κακία απόψε. Πολύ κακία και δεν μου άρεσε καθόλου. Αν και το ένιωθα, πολύ, το ένιωθα. Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα λέω “ωχ, ωχ, ωχ”».

«Εγώ της είπα να βαθμολογήσει σύμφωνα με αυτό που ακούει. Τέτοια ώρα και να βγούμε με τέτοιο μπρίο και τέτοια χαρά; Ποιος την έχει αυτή την χαρά; Θα μας πει ότι πέρασε νερό. Τι είμαστε εμείς; Νερόβραστοί είμαστε;», συνέχισε η τραγουδίστρια.

Μιλώντας για τον Σταμάτη Φασουλή, η Έφη Θώδη ανέφερε πως: «Εντάξει, εμείς δεν του φταίμε άμα είχε νευράκια. Άμα είχε νευράκια να πάει σπίτι του». 

