Καλλιόπη Ταχτσόγλου: «Η επιτυχία της τηλεόρασης μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο» – Όσα είπε για τους «Δύο Ξένους»

Ελένη Φλισκουνάκη

Καλλιόπη Ταχτσόγλου

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη έδωσε η Καλλιόπη Ταχτσόγλου. Η καταξιωμένη ηθοποιός, με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της υποκριτικής, μίλησε για την τηλεόραση, αλλά και για τους «Δύο Ξένους», στους οποίους είχε υποδυθεί την «Μαρούσκα».

Ανάμεσα σε άλλα, στη συνέντευξή της η Καλλιόπη Ταχτσόγλου είπε ότι: «Το θέατρο είναι η αγάπη μου. Την τηλεόραση μπορώ να πω ότι δεν την αγαπώ και καθόλου. Το μόνο καλό είναι ότι οι άνθρωποι που δεν βλέπουν θέατρο, μπόρεσαν να δουν στην τηλεόραση κάποια πράγματα που ήταν όμορφα και συμμετείχα και εγώ». 

Οι «Δύο Ξένοι»

Μιλώντας για τους «Δύο Ξένους», η επιτυχημένη καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Βεβαίως και χάρηκα αυτό το σίριαλ. Ωραίο ήταν. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα, γινόντουσαν διάφορα, κάτι κορναρίσματα, τράκαραν.

Λέω: “Τι γίνεται εδώ πέρα;”. Μου είπαν: “Δεν έχεις καταλάβει;”. Λέω: “Τι να καταλάβω; Για εμένα; Γιατί ρε παιδιά τόση φασαρία; Ένα ρολάκι έπαιξα και εγώ”. Άρχισα να εκνευρίζομαι, γιατί σκέφτηκα: “Τι έγινε τώρα; Δηλαδή όπου πηγαίνω θα με δείχνουν;”. Μετά είπα ότι δεν πειράζει, έχω παντού φίλους! Έτσι κάνω πλάκες, μου λένε διάφορα, τους λέω και εγώ διάφορα».

«Η επιτυχία της τηλεόρασης μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο. Γιατί εγώ ήμουν μια χαρά στο θέατρο τόσα χρόνια. Μετά είπα να παίξω και εγώ λίγο στην τηλεόραση, και λίγο έπαιξα, ήταν μικρός ρόλος, και δεν με έπαιρναν πια», εξήγησε η Καλλιόπη Ταχτσόγλου.

