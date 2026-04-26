Τηλεθέαση (25/4): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 25 Απριλίου, πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 16,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 13%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|ALPHA
|16,9%
|2
|Χαμογέλα και Πάλι
|MEGA
|13,7%
|3
|Οι Δεκατιανοί
|ΣΚΑΪ
|12%
|4
|Ζω καλά
|ΣΚΑΪ
|6,5%
|5
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|ANT1
|6,2%
|6
|Ραντεβού το ΣΚ
|OPEN
|4,4%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Χαμογέλα και Πάλι
|MEGA
|13%
|2
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|ALPHA
|10,7%
|3
|Οι Δεκατιανοί
|ΣΚΑΪ
|6,6%
|4
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|ANT1
|5,7%
|5
|Ραντεβού το ΣΚ
|OPEN
|3,8%
|6
|Ζω καλά
|ΣΚΑΪ
|2,5%