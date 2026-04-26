J2US: Η Μαίρη Βυτινάρος και ο Steve Provis αποχώρησαν από το show – Η αντίδραση των κριτών

Ένα ακόμα επεισόδιο του «J2US» παρακολούθησε το τηλεοπτικό κοινό το Σάββατο 26 Απριλίου. Τα ζευγάρια που διαγωνίστηκαν έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ωστόσο ένα στο τέλος του live αποχώρησε.

Η Μαίρη Βυτινάρος και ο Steve Provis, οι οποίοι στην χθεσινή εκπομπή ερμήνευσαν το «Μπικίνι Τσα-τσα», δεν τα κατάφεραν και αποχώρησαν από το λαμπερό show.

Αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, οι κριτές του show δεν μπόρεσαν να κρύψουν την ενόχλησή τους, καθώς η Μαίρη Βυτινάρος και ο Steve Provis είχαν μία πολύ καλή πορεία στον διαγωνισμό.

Από την πλευρά της, η Βίκυ Σταυροπούλου είπε ότι: «Σοκ, εγώ έχω πάθει σοκ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να φύγει αυτό το ζευγάρι».

Ο Σταμάτης Φασουλής, εμφανώς ενοχλημένος, ανέφερε πως: «Είναι ντροπή! Ένα από τα δύο-τρία καλύτερα ζευγάρια χάνεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε φαίνεται κριτήριο εμείς. Είναι λάθος η θέση μας εδώ».