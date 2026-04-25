Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Κάθε φορά που έτρωγε μόνος του, κρατούσα την αναπνοή μου»

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από νέα της ανάρτηση στο Instagram μοιράζεται τις σκέψεις της, για τον φόβο που είχε και κατάφερε να διαχειριστεί παρακολουθώντας σεμινάρια.

«Κάπου ανάμεσα σε αυτά τα μικρά κομματάκια κολοκυθιού και γλυκοπατάτας… κρύβεται ένας μεγάλος φόβος για μένα. Φοβάμαι πολύ την πνιγμονή. Κάθε φορά που έτρωγε μόνος του, κρατούσα την αναπνοή μου. Μέσα από σεμινάρια και ενημέρωση, άρχισα σιγά σιγά να ηρεμώ… όχι γιατί έφυγε ο φόβος αλλά γιατί έμαθα κάπως να τον διαχειρίζομαι.

Εκεί είναι που συνειδητοποίησα να εμπιστεύομαι το baby μου. Να του δώσω χώρο να δοκιμάσει, να λερωθεί, να μάθει. Αν φοβάσαι κι εσύ, σε νιώθω απόλυτα! Αλλά τα παιδάκια μας ξέρουν… κι εμείς μαθαίνουμε μαζί τους», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

