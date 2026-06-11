Γιώργος Μπαρτζώκας: Κάναμε λάθη σε κρίσιμα σημεία, «θα ανασυνταχθούμε» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε λάθη του Ολυμπιακού στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης απέδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basketball League, με την ομάδα του να ανασυντάσσεται για να κατακτήσει τον τίτλο στο Game 5 που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» στη συνέντευξη Τύπου συνεχάρη τους «πράσινους» για τη νίκη τους, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και των παρατάσεων, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να παρουσιαστεί βελτιωμένος στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα έδρας που κατέκτησε στη διάρκεια της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κρίθηκε στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος της 4ης περιόδου και των παρατάσεων ήταν σημαντικές. Ήμασταν μπροστά με 5 πόντους, χρειαζόμασταν μία καλή συνεννόηση αμυντική που δεν είχαμε και εκεί κάναμε 0/2 βολές, είχαμε λάθη, δώσαμε γρήγορο καλάθι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επέμεινε και κέρδισε. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το 5ο ματς στο γήπεδό μας. Παλέψαμε όλη την χρονιά να έχουμε το πλεονέκτημα. Στην έδρα μας με τους φιλάθλους μας θα ανασυνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να παίξουμε καλύτερα».

Για την κούραση: «Παίζει ρόλο η κούραση. Του Μιλουτίνοφ ήταν σημαντική. Ο Τζόουνς έπρεπε να παίξει περισσότερο, να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να παίζει 6 λεπτά σε ματς 50 λεπτών. Ο καθένας πρέπει να διαχειριστεί αποφάσεις υπό πίεση ή να είναι πιο έτοιμος, για να δώσει την ευκαιρία στον κόουτς να ανοίξει το ροτέισον».

Για τα ριμπάουντ: «Μέχρι τώρα περισσότερες κατοχές είχαμε από ριμπάουντ. Σήμερα επέμεινε να πάει στο ριμπάουντ. Έπρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Χάσαμε πολλές μπάλες. Δεν έπρεπε να δώσουμε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό με δεύτερες και τρίτες μπάλες, μεγάλο λάθος μας».

Για το σχήμα με τους Σορτς και Τολιόπουλο και αν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί καλύτερα την διαφορά ύψους: «Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Καλύτερο διάβασμα από τους παίκτες, άλλο ροτέισον. Έβγαλα τον Τζόζεφ στην δεύτερη παράταση και έβαλα τον Πίτερς και αποτύχαμε. Έκανα λάθος εκεί. Ένα ματς δεν ελέγχεται 100% από τον Παναθηναϊκό. Ούτε κατεβάζεις την επίθεση για να παίξεις με μισμάτς. Μπορεί να το βρεις με το flow. Δεν εκτελέσαμε καλά επιθετικά, αμυντικά ολιγωρήσαμε. Αυτό φταίει που χάσαμε».

Για το αν είναι καθοριστικό για τον 5ο τελικό το να βρουν ρυθμό οι Γουόρντ και Τάισον: «Χωρίς αμφιβολία. Οι ομάδες είναι κουρασμένοι, πρέπει να ανοίξει το ροτέισον. Για τον Ντόρσεϊ ήταν δύσκολο, 15 μέρες εκτός χωρίς προπόνηση. Ο Ουόρντ θα μπορούσε να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Όλοι μαζί χάνουμε και όλοι μαζί κερδίζουμε. Να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, να σουτάρουμε καλύτερα. Να πάμε στα σημεία που είμαστε καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν το κάναμε αυτό».