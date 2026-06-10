Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-86: Επικράτησαν στη 2η παράταση του Game 4 οι «πράσινοι» και ισοφάρισαν 2-2 – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 4ος τελικός στο «T Center» εξελίχθηκε σε αναμέτρηση «γκραν γκινιόλ» που χρειάστηκε δύο παρατάσεις για να αναδειχθεί νικητής, με τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό τελικά να «λυγίζει» με 93-86 τον Ολυμπιακό, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το ερχόμενο Σάββατο (13/06, 18:00).

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν σε αρκετά χρονικά σημεία με την πλάτη στον τοίχο, όμως τα μεγάλα σουτ των Τι Τζέι Σορτς και Τολιόπουλου, αλλά και η αυταπάρνηση των γηπεδούχων στην άμυνα, τους έδωσαν τη νίκη με 93-86, ύστερα από 50 λεπτά παιχνιδιού.

Πολύ φτωχό παραγωγικό ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να σκοράρει τέσσερις πόντους με τον Παπανικολάου, ενώ ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να βρει το δρόμο προς το καλάθι. Οι ερυθρόλευκοι είχαν μεν καλύτερη επιθετική λειτουργία, όμως οι “πράσινοι” πήγαιναν περισσότερο στο επιθετικό ριμπάουντ, οι Καλαϊτζάκης και Μήτογλου έδωσαν μεγάλες βοήθειες και το 4-8, μετατράπηκε σε 16-14. Φυσικά και ο Κέντρικ Ναν είχε κέφια, αφού ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο με οχτώ πόντους και το 20-16, σίγουρα άφηνε ικανοποιημένο τον Έργκιν Άταμαν.

Ο Ναν συνέχισε να είναι εξαιρετικός στην επίθεση, ενώ ο Μήτογλου σαν πεντάρι έκανε πολλές δουλειές, αποδεικνύοντας πως παραμένει πολύτιμο γρανάζι για την ομάδα του. Το 25-17 σίγουρα προκάλεσε ευδαιμονία στο “T Center”, όμως ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις καλές τοποθετήσεις στη ρακέτα των Πίτερς και Μιλουτίνοφ και μείωσε σε 31-28. Το παιχνίδι είχε γίνει physical, ο Ολυμπιακός έμοιαζε να παίρνει το μομέντουμ της αναμέτρησης, όμως δύο εύκολα λάθη, που οδήγησαν σε καλάθια για τους “πράσινους”, έγραψαν το τελικό 40-34 μετά από τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού.

Το σκηνικό της αναμέτρησης άλλαξε άρδην στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού ο Ολυμπιακό είχε πιο καθαρές επιλογές στο παιχνίδι του, ο Γουόκαπ διάβαζε τα πάνρα, ενώ και ο Φουρνιέ πήρε την μπαγκέτα της ερυθρόλευκης επίθεσης. O Παναθηναϊκός είχε πολλές λανθασμένες επιλογές, το 4ο φάουλ του Ναν, προβλημάτισε άπαντες στο “τριφύλλι”. Τελικά οι Πειραιώτες με καλάθια των Τζόζεφ και Τζόουνς, έκλεισαν την περίοδο στο 53-57 και πλέον όλα θα κρίνονταν στα τελευταία δέκα λεπτά.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθ’ ολη τη διάρκεια του δεκαλέπτου, όμως ο Ολυμπιακός φαινόταν να έχει περισσότερο καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη φρεσκάδα. Ο Παναθηναϊκός φαινόταν πως έχει λύσεις σρτο σκοράρισμα, κυρίως με τον Ναν, όμως το 5ο φάουλ του, άλλαξε τις ισορροπίες και οι Πειραιώτες πήραν το προβάδισμα με 61-66. Οι γηπεδούχοι με σερί 5-0 ισοφάρισαν και στα τελευταία δύο λεπτά, θα κρίνονταν τα πάντα. O Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 66-69, όμως ο Χέιζ Ντέιβις απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Οι δύο ομάδες δεν κατόρθωσαν να ευστοχήσουν στις επόμενες επιθέσεις τους, ο Βεζένκοφ αστόχησε στο σουτ της νίκης και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης οι Πειραιώτες ήταν σχεδόν αλάνθαστοι στην επίθεση, με τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Γουόκαπ, ενώ οι “πράσινοι” τα περίμεναν όλα από τον Χέιζ Ντέιβις και λίγο από τον Τολιόπουλο. Ο Μήτογλου έδωσε λύσεις, αφού ο Λεσόρ τραυματίστηκε εκ νέου και ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 74-79, όντας το φαβορί για τη νίκη. Τελικά οι πράσινοι τα έδωσαν όλα, ισοφάρισαν σε 79-79, όμως δεν κέρδισαν, αφού το τρίποντο του Τολιόπουλου δεν βρήκε στόχο.

Στο δεύτερο πεντάλεπτο της παράτασης οι Σορτς και Τολιόπουλος ευστόχησαν σε μεγάλα σουτ, ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ μόνο με τον Φουρνιέ, ο οποίος πάλευε μόνος του κυριολεκτικά, όμως δεν μπόρεσε να αποσοβήσει την ήττα της ομάδας του. Το τελικό 93-86 έδωσε στον Παναθηναϊκό το ροζ φύλλο αγώνα και πλέον όλα θα κριθούν στο ΣΕΦ στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69, 79-79, 93-86

Άταμαν: «Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Έργκιν Άταμαν έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την προσπάθεια του Παναθηναϊκού στον τέταρτο τελικό και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έργκιν Άταμαν:

«Παίξαμε εκπληκτικά με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.

Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ. Χάσαμε με τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ.

Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια.

Πιστεύουμε πως η ομοσπονδία, η διαιτησία, η διοργάνωση θα μας προστατέψει για να είναι όλα δίκαια.

Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδό τους».

Μπαρτζώκας: «Πήραμε λάθος αποφάσεις»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στις λάθος αποφάσεις του Ολυμπιακού στα σημεία που μπορούσε να εξασφαλίσει τη νίκη στον τέταρτο τελικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Πήραμε λάθος αποφάσεις. όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ. Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς. Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».